Buongiorno dalla Borsa 7 febbraio 2019

Buongiorno dalla Borsa 6 febbraio 2019 : Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.023,52 punti. Sui ...

Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2019 : Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 25.063,89 punti; al contrario, cede alle vendite il Nasdaq 100 , che chiude a 6.875,52 punti. In frazionale progresso ...

Buongiorno dalla Borsa 30 gennaio 2019 : Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 24.580 punti. Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 6.632,8 punti. ...

Buongiorno dalla Borsa 29 gennaio 2019 : Si è mossa in territorio negativo Wall Street , in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 24.528,2 punti. Si è mosso in territorio negativo l'indice tecnologico di Wall Street, in ribasso dell'...