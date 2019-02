Brit Awards | torna il premio alla carriera e se lo aggiudica Pink | è la prima artista

Meghan Markle come una vera diva ai Brit ish Fashion Awards : sorrisi e carezze al pancione : Anche se solo per una sera, Meghan Markle ha dismesso i panni della duchessa del Sussex per tornare a calcare il palcoscenico, in pieno stile hollywoodiano. Lontana da Buckingham Palace e anche dall’inseparabile marito, il principe Harry, Meghan si è concessa un po’ di glamour calcando, a sorpresa, la passerella dei British Fashion Awards per premiare Clare Waight Keller, la stilista che ha disegnato per lei diversi abiti, tra cui ...

