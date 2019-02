Brexit | oggi l' incontro Juncker-May Avanti con colloqui | l' attuale accordo di recesso

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Un posto all'inferno per i promotori della Brexit - 7 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Un posto all'inferno per i promotori della Brexit; Presi i feritori di Manuel Bortuzzo , 7 febbraio 2019, .

Theresa May ha l’appoggio del Parlamento per riaprire i negoziati su Brexit : In particolare sul contestato "backstop", a cui si oppongono diversi conservatori: ma sembra che l'UE abbia un'idea diversa

Oggi May presenta il “piano B” su Brexit : Si presenterà al Parlamento e spiegherà le sue intenzioni dopo la storica bocciatura dell'accordo raggiunto con l'Unione Europea

Brexit - OGGI IL VOTO IN PARLAMENTO/ Ultime notizie : Guardian - 'accordo May sarà respinto' : BREXIT, OGGI il VOTO in PARLAMENTO: Ultime notizie, Guardian sicuro, 'l'accordo di Theresa May sarà respinto' da una maggioranza schiacciante.

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Brexit - si vota oggi fiducia alla May : 8.34 Inizierà alle 13 (le 14 in Italia) il dibattito alla Camera dei Comuni per discutere la mozione di sfiducia al governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn. Il voto finale è invece previsto in serata. La mozione è stata presentata ieri sera,subito dopo l'esito del voto che ha visto la premier May pesantemente sconfitta. Con 432 voti contrari e soltanto 202 favorevoli, i Comuni hanno bocciato l'accordo per la Brexit negoziato con ...

Brexit - Parlamento boccia accordo con Ue. Oggi voto di sfiducia su May - : Westminster ha votato contro l'intesa raggiunta dalla May con Bruxelles a novembre. La premier non vuole dimettersi ma stasera deve affrontare la mozione presentata dai laburisti. Diversi gli scenari ...

BORSA ITALIANA OGGI/ La reazione di Piazza Affari al voto sulla Brexit - 16 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI fa i conti sul voto relativo alla Brexit di ieri. Previsti anche dati macroeconomici in agenda

Bocciatura sonora per il piano May sulla Brexit. Cosa può succedere da oggi : Tuttavia il governo britannico dovrebbe rinunciare a due obiettivi fissati dopo il referendum Brexit: riprendere il controllo sull'immigrazione dai paesi Ue e avere mano libera sulla politica ...

Brexit - oggi il voto della Camera dei Comuni : Theresa May a rischio : Si decide il destino dell'accordo di Theresa May sulla Brexit con il voto di oggi, martedì 15 gennaio, alla Camera dei Comuni. La ratifica del testo concordato con Bruxelles con una conta dei voti ...

Borsa italiana positiva ma bancari restano sotto pressione. Oggi voto Brexit. FTSE MIB +0 - 44% : Industriali e automobilistici tonici in scia all'annuncio del ministero delle Finanze cinese su nuove misure decise per rilanciare l'economia in fase di rallentamento: l'IVA sarà ridotta per alcuni ...

Brexit - oggi è il giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Brexit - pioggia di milioni su deputati Uk : con addio all’Ue c’è l’indennità transitoria “Nigel Farage incasserà 172mila euro” : A meno di tre mesi dal giorno zero della Brexit, il 29 marzo, il Regno Unito non sa ancora se e quanto sarà economicamente sanguinosa la sua uscita dall’Unione europea. Chi però, almeno inizialmente, dalla Brexit guadagnerà milioni di euro sono i 73 eurodeputati britannici pronti a salutare Bruxelles. Secondo quanto riporta Politico, nel documento di 22 pagine in loro possesso dal titolo “Fine mandato dei membri del Parlamento britannici” ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono