BREXIT | MAY VA DA JUNCKER Ultime notizie | l' agenzia Standard&Poor' s ' Ecco gli esiti

BREXIT - May incontra i vertici Ue a Bruxelles per discutere nodo Backstop : Theresa May, oggi a Bruxelles , è già salita ai piani alti della Commissione europea per vedere il presidente Jean Claude Juncker , nel primo degli incontri che la premier britannica ha programmato al ...

BREXIT - Theresa May torna a Bruxelles : cosa può succedere : Theresa May in un incontro a Belfast, Irlanda del Nord, il 5 febbraio 2019. (foto: CLODAGH KILCOYNE/AFP/Getty Images) di Giulia Giacobini A distanza di due mesi dall’ultimo viaggio, Theresa May torna a Bruxelles per negoziare la Brexit. La premier britannica incontrerà tutte le alte cariche dell’Ue, dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a quello dell’Europarlamento Antonio Tajani. Previsto anche un bilaterale con il ...

BREXIT - Donald Tusk : "Inferno chi l'ha proposta senza avere soluzioni" - irritazione del governo May : Il 29 marzo si avvicina, ma Londra e Bruxelles sembrano sempre più lontane. Lo spettro del no deal, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo, non accenna ad allontanarsi. Donald Tusk - che oggi ha incontrato il premier irlandese, Leo Varadkar, a Bruxelles - ha riservato una stoccata al governo britannico: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la ...

BREXIT - nuova proposta May su backstop/ Giovedì da Juncker per rinegoziare accordo Ue : "no secondo referendum" : Caos Brexit, May rilancia nuove proposte su backstop Irlanda: Giovedì nuovo incontro con Juncker per rinegoziare accordo di divorzio

BREXIT : giovedì May-Juncker a Bruxelles : ANSA, - Bruxelles, 5 FEB - La premier britannica Theresa May giovedì sarà a Bruxelles dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea ...

Governo brinannico valuta fuga Elisabetta II in caso di “Hard BREXIT”. Parlamento - “nuovo mandato” a May per rinegoziare con l’Europa : "La notizia più risibile sulla Brexit pubblicata finora": il settimanale britannico The Mail on Sunday commenta così la voce secondo cui - in caso di "Hard Brexit" e relativi quanto improbabili disordini - il Ministero degli Interni avrebbe approntato un piano per fare uscire dal Paese la regina Elisabetta - un "Brexit" ben più clamoroso di quello politico. Secondo fonti governative Whitehall avrebbe rispolverato un piano per l'evacuazione della ...

BREXIT : May chiede sostegno Corbyn in pressing su Ue : In un intervento sul Sunday Telegraph la premier britannica Theresa May ha invocato il sostegno di Jeremy Corbyn nell'insistere sulla necessità che l'Ue offra concessioni sull'accordo per la Brexit. E ...

May : determinata rispettare tempi BREXIT : 9.04 La premier britannica May si dice "determinata" a rispettare i tempi della Brexit. Dopo il voto in Parlamento, che chide "un accordo alternativo" per il confine tra le due Irlande, afferma di andare a Bruxelles con "un nuovo mandato,nuove idee,rinnovata determinazione" May chiede al leader laburista Corbyn il sostegno nell'affrontare con l'Ue il nodo del "backstop": è una "battaglia per la Gran Bretagna". Il Sunday Times rivela un piano ...

BREXIT : la premier Gb May determinata a rispettare le scadenze : La primo ministro britannica, Theresa May, in un intervento sul Sunday Telegraph si dice "determinata" a rispettare i tempi della Brexit, affermando che tornerebbe a Bruxelles con "un mandato nuovo, ...

L'Ue gela Theresa May - l'accordo sulla BREXIT non è negoziabile : "Il dibattito e il voto di ieri ai Comuni non cambia questo: l'accordo di divorzio non sarà rinegoziato". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo sulla Brexit ...

BREXIT - Juncker alla May : “L’accordo non è negoziabile - resta l’unico possibile” : «L’accordo di recesso che abbiamo già negoziato con il Regno Unito resta l’unico possibile. Il dibattito di ieri sera non cambia le cose». La risposta europea alle richieste britanniche arriva dall’Aula del Parlamento europeo, riunito nella mini-sessione plenaria a Bruxelles. A chiudere la porta ai tentativi di Theresa May di riaprire i negoziati c...

BREXIT - Jean-Claude Juncker gela Theresa May : "L'accordo non sarà rinegoziato" : L'accordo di recesso non sarà rinegoziato" secondo il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che lo ha ribadito all'indomani del voto del parlamento britannico in favore di una revisione dell'intesa con l'Ue sulla Brexit. "Mancano meno di 60 giorni alla Brexit", che "è una decisi

