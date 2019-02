BORSA MILANO negativa dopo taglio stime crescita Italia Commissione Ue

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano BORSA internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

BORSA : Milano regina in Europa con banche : Milano, 6 FEB - La Borsa di Milano registra guadagni per il terzo giorno consecutivo e chiude in rialzo dello 0,82%. E' la piazza migliore in Europa e tocca i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, ...

Piano di Sorrento alla BORSA Internazionale del Turismo di Milano : Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, evento di punta della cittadina costiera, presente alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera di Milano City dal 10 al 12 febbraio. Per Debora Caprioglio: “ I premi fanno bene ai territori e all’anima” Milano, 6 febbraio 2019 – Piano di Sorrento, cittadina costiera del Golfo di Napoli [...]

BORSA : Europa accelera - Milano +1% : ANSA, - Milano, 5 FEB - Allungano il passo le principali borse europee sulla scia dell'andamento positivo degli indici Usa. Londra , +1,9%, è migliore seguita da Francoforte , +1,56%, , Parigi , +1,49%...

BORSA : Europa forte - Milano +1% : ANSA, - Milano, 5 FEB - Piazza Affari e le Borse europee si avvicinano in chiaro rialzo alla boa di metà giornata: Londra è la più forte, Ftse 100 +1,3%, grazie soprattutto ai titoli delle materie ...

BORSA : Milano positiva - giù Astaldi : ANSA, - Milano, 5 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Astaldi che frena del 5% dopo una breve sospensione in asta di ...

BORSA MILANO apre in rialzo - Astaldi in calo - rimbalza Juve : ... in linea con le altre borse europee, sulla scia dei guadagni in Asia e a Wall Street, in attesa del dato sul Pmi servizi, attentamente monitorato per maggiori indizi sulla salute dell'economia. ** ...

BORSA MILANO chiude in rialzo - +0 - 15% - : ANSA, - Milano, 4 FEB - Piazza Affari ha chiuso in rialzo , +0,15%, , malgrado il rallentamento dell'inflazione a gennaio e un contesto dei mercati europei piuttosto incerto, con Londra positiva , +0,...

BORSA : Europa in calo - a Milano sale Tim : ANSA, - Milano, 4 FEB - Borse europee ancora in terreno negativo dopo l'apertura debole di Wall Street. Il miglior listino è quello londinese, che è piatto, mentre perdono Parigi , -0,7%, , ...

BORSA : Milano +0 - 3% - corre Fineco : ANSA, - Milano, 4 FEB - Piazza Affari si conferma in lieve rialzo nonostante i dati sull'inflazione certifichino l'accentuarsi dei segnali di debolezza del Paese. Il Ftse Mib sale dello 0,36% a 19.647 ...

BORSA : Milano apre a -0 - 06% : ANSA, - Milano, 4 FEB - Piazza Affari apre debole. Il Ftse Mib segna in avvio un -0,06% a 19.564 punti.

BORSA MILANO giù con banche e Astaldi : ANSA, - Milano, 1 FEB - Chiusura di settimana negativa per Piazza Affari, che ha accusato la forte tensione sui titoli di Stato italiani e il conseguente 'boom' dello spread con la Germania: l'indice ...