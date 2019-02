BORSA MILANO chiude male | su minimi seduta | Fca cede 12 | 2% | giù banche | media

BORSA MILANO negativa dopo taglio stime crescita Italia Commissione Ue : A ciò si aggiunge il taglio delle previsioni per l'economia della zona euro, che ha avuto un effetto deprimente su tutte le piazze europee. Gli investitori sono anche nervosi per i colloqui tra la ...

BORSA : Milano regina in Europa con banche : Milano , 6 FEB - La Borsa di Milano registra guadagni per il terzo giorno consecutivo e chiude in rialzo dello 0,82%. E' la piazza migliore in Europa e tocca i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, ...

Piano di Sorrento alla BORSA Internazionale del Turismo di Milano : Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, evento di punta della cittadina costiera, presente alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera di Milano City dal 10 al 12 febbraio. Per Debora Caprioglio: “ I premi fanno bene ai territori e all’anima” Milano , 6 febbraio 2019 – Piano di Sorrento , cittadina costiera del Golfo di Napoli [...]

BORSA : Milano positiva - giù Astaldi : ANSA, - Milano , 5 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Astaldi che frena del 5% dopo una breve sospensione in asta di ...

BORSA MILANO apre in rialzo - Astaldi in calo - rimbalza Juve : ... in linea con le altre borse europee, sulla scia dei guadagni in Asia e a Wall Street, in attesa del dato sul Pmi servizi, attentamente monitorato per maggiori indizi sulla salute dell'economia. ** ...