Bonifico senza conto corrente allo sportello | i controlli sul liquido

(Di giovedì 7 febbraio 2019), isulRecarsi in banca ed effettuare un versamento di liquidità sul proprio, oppure effettuare unper cassa aldi un altro può portare problemi? Dipende dal peso che si vuole dare alla parola problemi. Nel senso che se ci si reca presso un istituto bancario con un’ingente somma di denaro da versare a un, tale operazione potrebbe far scattare qualche controllo, ma non necessariamente un accertamento del fisco. La procedura, infatti, passa prima per un passaggio di comunicazioni all’ interno della banca. Va comunque detto che di ogni movimentazione bancaria viene messa all’Agenzia delle Entrate tramite anagrafe tributaria (qui il nostro articolo dal titolo: versamenti e prelievi,del fisco ...