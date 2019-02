Bologna | bilancio positivo per l' evento internazionale ' Arte Fiera'

Bologna - bilancio ancora in rosso : da Saputo 120 milioni in quattro anni : Saputo sfiora i 120 per gli investimenti effettuati nel Bologna, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 ancora in rosso. L'articolo Bologna, bilancio ancora in rosso: da Saputo 120 milioni in quattro anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.