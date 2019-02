Biathlon | Coppa del Mondo Canmore 2019 | la prima short individual della storia è di

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il nuovo programma e gli orari. Il freddo polare cambia tutto. Come vederle in tv : Come era abbastanza prevedibile, il programma della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon di Canmore, in Canada, è stato rivoluzionato a causa del freddo non normale che sta colpendo queste zone, con le temperature vicine ai -30° C. Sono state infatti accorciate le gare del 7 febbraio, ovvero le due individuali maschile e femminile, portate a 15 km per quel che riguarda gli uomini e a 12.5 km per quel che concerne le donne. Ogni errore, inoltre, ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda a 34 punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - diventa 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : Johannes Boe - re tra i ghiacci nell’individuale? Hofer e Windisch per stupire : Freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando agli appassionati di cinema “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo“, a rappresentazione di una nuova era glaciale. Ma qui non è ...

Biathlon – Coppa del Mondo - troppo freddo a Canmore : cambia il programma delle gare : freddo polare a Canmore, cambia il programma: accorciate le individuali, staffette anticipate a venerdì e niente mass start Il freddo polare di Canmore costringe la federazione internazionale di Biathlon a rivedere il programma della tappa canadese di Coppa del Mondo. Con le temperature che tendono ai -20 gradi, giovedì 7 febbraio le due individuali maschile e femminile sono state sostituite per la prima volta dal nuovo format più breve ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : programma rivoluzionato causa gelo! Gare anticipate - i nuovi orari. Come vederle in tv : Alla fine è accaduto: il programma della tappa di Coppa del Mondo di Canmore, in Canada, è stato rivoluzionato a causa del freddo non normale che sta colpendo queste zone, con le temperature vicine ai -30° C. Sono state inoltre accorciate le Gare del 7 febbraio, portate a 15 km per quel che riguarda l’individuale maschile e a 12.5 km per quel che concerne la femminile. Da diversi giorni l’IBU stava monitorando la situazione, al fine ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019. Gelo polare a Canmore : possibile stravolgimento - individuali ridotte e gare anticipate? : Il programma della gare di Canmore potrebbe essere stravolto a causa del freddo polare che sta colpendo questa zona del Canada. Nel weekend del 7-10 febbraio sono previste delle prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ma il freddo pungente sta mettendo a dura prova gli atleti, le temperature stanno rasentando i – 30 °C e la situazione non sembra poter migliorare nei prossimi giorni. Le previsioni meteo stanno facendo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : niente sconti per le azzurre - tutte le big sono a Canmore nel gelo polare : Riposo prima dei Mondiali? No grazie. Si era parlato tanto durante la tappa di Anterselva delle possibili rinunce di alcune delle big della Coppa del Mondo alla trasferta americana. Rinuce che alla fine sono state limitatissime, circoscritte alla nazionale svedese e a poche altre atlete di secondo piano ma le più forti a Canmore ci saranno. Tutto sommato meglio così per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che dunque non avranno particolari svantaggi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : inizia la volata per la sfera di cristallo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano tutto : Quattro tappe, undici gare individuali: la volata per la Coppa del Mondo è lanciatissima e il bello è che a giocarsela, prime fra tutte, sono due atlete italiane. Doro e Lisa, Lisa e Doro: chi alzerà la Coppa a fine stagione? La trasferta americana, ormai alle porte (le atlete sono da sabato a Canmore dove è in programma il primo fine settimana di gare), darà risposte importanti in questo senso. Wierer e Vittozzi non sono ancora nelle condizioni ...

Biathlon - la Coppa del Mondo fa tappa in America : dieci gli azzurri convocati dal dt Fabio Curtaz : Wierer e Vittozzi guidano il gruppo di dieci azzurri nel tour nordAmericano di Coppa del Mondo Sono dieci i convocati per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo che si terrà fra Canada e Stati Uniti nelle prossime deu settimane. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello (in questi giorni febbricitante) fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa ...