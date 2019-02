Bianca Atzei e il figlio di Barbara D’Urso paparazzati insieme : le foto del bacio : Novità in vista per Bianca D’Atzei. La cantante ed ex naufraga della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha ritrovato l’amore. Dopo il periodo difficile seguito alla separazione dal campione di Moto Gp Max Biaggi, starebbe ricominciando ad aprire il suo cuore a un altro uomo. L’identità del fortunato viene svelata dal settimanale Nuovo, che pubblica gli scatti di una cena a Milano tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi, figlio di ...

Bianca Atzei tatuaggio dedicato al suo cagnolino morto : Bianca Atzei ha una vera passione per i tatuaggi ma stavolta lascia tutti a bocca aperta. Non è tanto il disegno, un pugnale, a stupire, quanto la posizione: la cantante sceglie il suo lato B e lo mostra con uno scatto social. “Il pugnale per ‘tagliare via’ e per tutti i sacrifici che ognuno di noi deve fare per raggiungere un obiettivo”, spiega. Oltre al pugnale, Bianca Atzei si è regalata un altro nuovo tattoo: la ...

Bianca Atzei nuovo tattoo - il ricordo di un amore perduto : “Ti amerò per sempre” : Bianca Atzei sui social mostra i suoi due nuovi tatuaggi: ecco che significato hanno per lei Bianca Atzei sui suoi spazi social si è sempre raccontata senza filtri ai fan. Proprio ieri sera, per esempio, la cantante ha deciso di condividere su Instagram alcune foto particolari. Nelle immagini postate è possibile vederla all’interno di uno […] L'articolo Bianca Atzei nuovo tattoo, il ricordo di un amore perduto: “Ti amerò per ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian : una coppia esplosiva e premiata : I due ex naufraghi dell’Isola in scena al Ciak di Milano dal 31 dicembre al 20 gennaio con il musical “Men in Italy” hanno vinto l’ultima edizione del Premio “Penisola Sorrentina” come “Artisti dell’anno”: la Zanicchi fu premiata nel 2012 Milano, 21 gennaio 2019 – Una madre, Iva Zanicchi, una figlia, Bianca Atzei e un uomo Jonathan [...]

Bianca Atzei : dedica d’amore a Jonathan per il suo compleanno : Jonathan Kashanian il 15 gennaio 2019 ha compiuto 38 anni migliore regalo non poteva ricevere da questo nuovo anno, visto che si trova impegnato a teatro, protagonista del suo primo musical, “Men in Italy”, insieme alla donna che da un anno è inseparabile da lui: Bianca Atzei. La coppia condivide il palco così come ha condiviso ogni momento del 2018, da quando si sono conosciuti e diventati inseparabili, in Honduras, durante ...

Domenica Live/ Bianca Atzei : 'Max Biaggi mi amava alla follia e io ho dato tutta me stessa - ma oggi...' : A Domenica Live Rewind spazio a Bianca Atzei, che ripercorre il suo amore al fianco di Max Biaggi e l'incidente che... , 6 gennaio 2019,

Bianca Atzei e Jonathan hanno passato insieme il Natale : Dopo la partecipazione all’Isola dei famosi Bianca Atzei e Jonathan continuano a frequentarsi ed a condividere sui social i momenti più belli della loro amicizia: questa volta i due hanno deciso di pubblicare le foto del Natale passato insieme. hanno augurato ai loro fan Buon Natale con delle differenti immagini che li ritraevano insieme. Jonathan non è solito a festeggiare il Natale per via della sua religione non cattolica ma quest’anno invece ...

Bianca Atzei bacia Jonathan Kashanian? I due vip vengono allo scoperto : Ma vuoi vedere che Bianca Atzei sta davvero con Jonathan Kashanian ? La voce riprende piede dopo che i due hanno pubblicato una foto di Natale in cui si mostrano davvero complici, le labbra a un ...