Betis-Valencia 2-2 | Joaquin magico | ma al 93' andalusi beffati

Pronostico Real Betis vs Valencia - Copa del Rey 7-2-2019 e formazioni : Analisi Real Betis vs Valencia, semifinale di Copa del Rey 7-2-2019Ci siamo quasi. Betis e Valencia navigano ormai con vista sulla finale di Copa del Rey, dove ad attendere una delle due ci sarà la vincente di Barcellona-Real (qui il Pronostico dell’andata).I biancoverdi sono arrivati fin qui senza mai perdere ed eliminando nell’ordine il Racing Santader (1-0 e 4-0), la Real Sociedad (0-0 in casa, 2-2 in terra basca) e l’Espanyol ai tempo ...