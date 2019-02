Berlinale | Binoche | “bel passo avanti” 7 film di registe donne

ilfogliettone

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Juliettesi è felicitata che 7sui 17 in concorso alla2019 siano diretti da, un "buonin avanti", ha commentato l'attrice francese, che presiede la giuria della 69esima edizione del festival del cinema di Berlino. "Quando ho parlato con Dieter (Kosslick, direttore della, ndr), mi ha detto 'sono molto felice che abbiamo 7di registiquest'anno' e ha detto 'non li ho selezionati perché sono, ma perché sono dei grandi'. Quindi è un belavanti. Dieci anni fa non era così, credo che stiamo aprendo i cuori, le menti e anche i corpi. Credo sia un buon segno".