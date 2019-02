Belen Rodriguez rompe il silenzio e pubblica un messaggio riferito forse a Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si baciano : la clip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare proprio che siano tornati insieme. A diffondere lo scoop è stato Alfonso Signorini all'interno del suo settimanale "Chi". Il giornalista ha pubblicato anche un video su Instagram, riportato di seguito, in cui è ripresa la clip del bacio appassionato tra la showgirl e il ballerino. La ripresa in questione immortala i due protagonisti all'aeroporto di Milano mentre si tengono per mano. Successivamente ...

Corona : «Belen Rodriguez - forse torneremo insieme» : Amato o odiato. Per Fabrizio Corona non esiste via di mezzo. L'ex agente e fotografo dei vip, 45 anni a marzo, con il suo passato da scopritore di star, i suoi guai con la giustizia, il suo...

Belen Rodriguez : "Faccio solo ciò che mi rende felice". Riferimento a De Martino? : Dopo l'uscita dell'ultimo numero della rivista Chi, il mondo del gossip è animato da una domanda: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme? Se è vero che i due diretti interessati non si sono espressi in merito, senza confermare né smentire quello che sarebbe un clamoroso, quanto inatteso, ritorno di fiamma, una frase pubblicata dalla showgirl sui social pare è stata letta da i follower come un chiaro Riferimento all'ex ...

Belen Rodriguez e la possibile dedica a Stefano : 'Faccio quello che mi rende felice' : Il gossip sul Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad appassionare gli italiani, incuriositi dalle recenti notizie diffuse da Alfonso Signorini e dal settimane Chi. Nella copertina del tabloid, tradizionalmente molto attento alla famiglia Rodriguez, si vede la coppia scambiarsi un bacio e varie tenerezze mentre si trovava in aeroporto, in attesa del volo che doveva prendere la showgirl argentina. A confermare ulteriormente la voce del ...

Belen Rodriguez E STEFANO DE MARTINO DI NUOVO INSIEME?/ Lei : 'Faccio quello che mi fa stare bene' : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO sono davvero tornati INSIEME? Nessuno dei due replica al gossip ma un video conferma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - bacio in aeroporto. E Signorini condivide il video : Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ufficiale. Dopo aver pubblicato su Chi le foto dei due ex coniugi che si baciano teneramente, Alfonso Signorini condivide su...

Se Stefano De Martino e Belén Rodriguez «si amano ancora» : Stefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloEra il 20 settembre 2013 quando Belén Rodriguez procedeva verso l’altare dove l’aspettava Stefano De Martino col figlio Santiago tra le braccia: andava a nozze ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino Sono Tornati Insieme! : La notizia sta impazzando su tutto il web. Belen Rodriguez e Stefano De Martino Sono Tornati insieme. Le prove Sono parecchie vediamole uno per uno… Che ci crediate o meno, la notizia sta facendo il giro del web, e ora dopo ora, si sta dimostrando sempre più veritiera. Belen Rodriguez e Stefano De Martino Sono Tornati insieme. Le prove Sono parecchie, vediamole una alla volta. Innanzitutto segnaliamo il settimanale Chi, che ha pubblicato ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : la foto del bacio - si amano ancora : “Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora”, sembra essere tornato l’amore fra Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino. A dare la notizia il settimanale “Chi” che titola sul loro amore e pubblica in copertina la foto di un bacio fra i due, la show girl argentina e il bel Stefano. Si parla da tempo di un ritorno di fiamma e attraverso il suo account instagram il direttore di “Chi”, Alfonso Signorini, mostra la copertina del ...

Corona : «Belen Rodriguez - forse torneremo insieme» : Amato o odiato. Per Fabrizio Corona non esiste via di mezzo. L’ex agente e fotografo dei vip, 45 anni a marzo, con il suo passato da scopritore di star, i suoi guai con la giustizia, il suo ritorno in campo, è un personaggio nel bene e nel male. Su Instagram, il termometro della popolarità non di gradimento 1,2 milioni di persone lo seguono costantemente. Perché Corona ha fatto della sua vita un reality perenne. Il suo amore con Belen, le ...

Corona : «Belen Rodriguez - forse torneremo insieme» : Amato o odiato. Per Fabrizio Corona non esiste via di mezzo. L'ex agente e fotografo dei vip, 45 anni a marzo, con il suo passato da scopritore di star, i suoi guai con la giustizia, il suo...

“Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora” : la foto del bacio : “Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora”. Sembra essere tornato l’amore fra Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martin: ne è convinto il settimanale “Chi” che titola sul loro amore e pubblica in copertina la foto di un bacio fra la showgirl argentina e il ballerino suo ex marito. Da tempo i giornali di gossip parlavano di un ritorno di fiamma tra i due dopo la fine della relazione di Belen con Andrea Iannone e di Stefano ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia? Dopo varie voci che volevano un avvicinamento tra i due, dopo conferme e smentite e dopo relazioni che hanno impegnato i due ex coniugi per tempi più o meno lunghi, adesso non c'è più spazio a dubbi. Forse. I genitori di Santiago hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio che aveva fatto sognare milioni di fan? A lanciare lo scoop tanto atteso è stato Chi. Il ...

Gossip Belen Rodriguez : sarebbe di nuovo amore con l'ex marito - il silenzio dopo lo scoop : È di nuovo amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino secondo quanto trapela dal numero del settimanale "Chi" in edicola oggi 6 febbraio. Lo scoop è stato lanciato su Instagram da Alfonso Signorini, direttore della rivista, e da sempre legato da amicizia con la famiglia Rodriguez. Proprio per questo, tale indiscrezione appare attendibile, tanto più che confermata da immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione. Nella copertina del ...