Bce | in Italia rischi di crescita al ribasso | pesano incertezze e protezionismo

Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

Allarme Bce su conti Italia : 'Presto per parlare di una manovra bis ma il troppo debito mina sovranità' : Il presidente della Banca centrale europea avverte che l'economia Italiana cresce non solo 'meno di prima', ma 'significativamente meno delle attese

Bce - Draghi allontana lo spettro recessione in Italia e Germania : CRESCITA PIU' DEBOLE Secondo Draghi, 'i segnali dall'economia proseguono più deboli del previsto' e 'i rischi per le prospettive' economiche dell'Eurozona 'si sono mossi verso il basso'. I fattori di ...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : ... ultimo anno da presidente Bce Il presidente della Bce, giunto al suo ultimo anno di guida dell'istituto centrale , ha insistito sulle numerose incertezze che gravano sull'economia europea, dal ...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : L’economia dell’Eurozona continua a essere più debole del previsto e questo richiede una politica molto accomodante da parte della Bce. Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. La Bce tuttavia non prevede una recessione europea...

Banche - agguato della Bce agli istituti italiani : ci vogliono morti - perché il sistema può saltare : Quelle italiane sono fra le migliori Banche europee, eppure la Bce vuole metterle in ginocchio. Con tutto quello che ne consegue. Per ora i drammi si vivono in Borsa (ieri perdite fino a -8% per i titoli del credito), ma ben presto potremmo soffrire noi per scelte incomprensibili e dannose. Spieghia

BANCHE E POLITICA/ Npl - la Bce affonda l'Italia e ignora Deutsche Bank : Dalla Bce arriva una mazzata per le BANCHE italiane. L'Eurotower non ha invece nulla da dire sul colosso tedesco dei derivati Deutsche Bank

Bce : stretta su crediti deteriorati di banche italiane. Salvini : 'prevaricatori' : Giro di vita della BCE sulle banche italiane. Dopo la richiesta di copertura totale dei crediti deteriorati entro il 2026 a Mps, Francoforte avrebbe nel mirino anche gli altri istituti bancari dell'...

Bce - banche italiane sotto i riflettori : Ha ammesso però che "c'è un rallentamento dell'economia che durerà più delle attese" , ma che questa frenata "non porterà a una recessione". JUNCKER FA MEA CULPA:"AUSTERITA' AVVENTATA" - Sempre nella ...

Giù le banche in Borsa. Salvini contro la Bce : “È un attacco all’Italia” : Nonostante le rassicurazioni arrivate da diversi istituti di credito, non si placa il pressing dei mercati sulle banche italiane dopo la stretta della Bce sui crediti deteriorati. E poco importa se le raccomandazioni di Francoforte a Mps non si applicheranno in maniera generalizzata: la richiesta all’istituto senese di coprire integralmente gli Npl...

Bomba Bce sulle banche italiane Francoforte a gamba tesa su Conte : Nelle sale operative non hanno dubbi: la ricostruzione del Sole 24 Ore sul diktat della Vigilanza unica sulla totale svalutazione in sette anni delle sofferenze da parte di tutte le banche italiane è stata "ispirata" da Siena. Segui su affaritaliani.it

La Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le banche Ue. Salvini : così danneggia l’Italia : Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore tutti gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati seppur con tempi differenziati da istituto a istituto...

Matteo Salvini svela la porcata della Bce su Mps : "Danni all'Italia per 15 miliardi" : Venerdì 11 gennaio, a mercati chiusi, la Banca centrale europea aveva reso nota una lettera una lettera con cui invita i vertici di Banca Monte dei Paschi ad azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Ieri, lunedì 14 gennaio, il titolo dell'istituto bancario senese ha perso a Piazza Affari circa

Salvini : intervento a gamba tesa Bce - 15 miliardi di danni a Italia : Roma, 15 gen., askanews, - 'Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario Italiano e a MPS dimostra ancora una volta che l'Unione Bancaria, voluta dalla UE e votata dal PD, non solo non ha ...