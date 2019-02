Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra ventiquattr’ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : Schio vince in casa contro il CCC Polkowice : Vittoria importantissima del Famila Schio, che nella dodicesima giornata dell’Eurolega di Basket femminile ha sconfitto per 83-69 le polacche del CCC Polkowice. Un successo che permette alla formazione di veneta di agganciare in classifica le francesi del Lille al sesto posto e di poter puntare ancora alla qualificazione all’Eurocup. Una stupenda prestazione di Sandrine Gruda, assoluta trascinatrice di Schio con 23 punti a referto. ...

Basket - Fiba : inizia l'era Zagklis : 'Dialogo aperto con l'Eurolega' : Andreas Zagklis, nuovo Segretario Generale della Fiba, ha scelto una tavola rotonda con la stampa internazionale per fare la prima uscita pubblica al quartiere generale di Mies, nella periferia di ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul. Programma - orario e tv : Si disputerà venerdì la ventiduesima giornata di Eurolega 2018-2019, che vedrà l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano impegnata contro il Darussafaka. A livello europeo l’Olimpia viene da una vittoria rocambolesca al supplementare in casa del Gran Canaria, nella quale ha però perso Arturas Gudaitis per un grave infortunio occorso nella prima metà di gara. La buona notizia è che sulla via del ritorno c’è Nemanja Nedovic, che ...

Basket - Eurolega 2019. Simone Pianigiani : “Orgoglioso della vittoria a Gran Canaria - Nunnaly incredibile” : Milano festeggia l’importantissima vittoria sul campo di Gran Canaria in Eurolega, l’Olimpia si è imposta in terra spagnola dopo un tiratissimo supplementare per 106-104 e porta a casa due punti pesantissimi nella rincorsa verso i playoff della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia gioiscono per il risultato ma sono in apprensione per l’infortunio di Arturas Gudaitis che ha lasciato il campo nel secondo ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano va nella tana del Gran Canaria con un James Nunnally in più : E’ un 21° turno particolare, quello che l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si appresta ad affrontare in Eurolega: di fronte, infatti, c’è il Gran Canaria sponsorizzato Herbalife, al momento penultimo nella classifica di regular season e con un rendimento in deciso calo nelle ultime partite. Non è una stagione facile per la squadra che fa base a Las Palmas, al largo della costa occidentale del Marocco: oltre al rendimento non ...