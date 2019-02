Basket | Champions League 2019 | sorteggio ottavi di finale Data | programma | orario e tv

Basket - Champions League 2019 : tutte le qualificate e le fasce del sorteggio. Le possibili avversarie di Bologna e Venezia : Venerdì 8 febbraio (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019 di Basket maschile. Sarà l’urna dell’House of Basketball di Mies (Svizzera) a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale organizzata dalla FIBA, dopo una lunga fase a gironi sono rimaste in corsa 16 squadre (le prime quattro dei quattro gruppi eliminatori) che ...

Basket - Champions League 2019 - 14a giornata : Bologna batte al supplementare il Promitheas e conquista il primo posto nel girone D : Il girone D della Basketball Champions League 2018-2019 finisce con un successo al sapore del brivido per la Segafredo Virtus Bologna: la vittoria contro il Promitheas di Patrasso arriva al supplementare per 98-91, dopo che una tripla di Tony Meier, autore di 15 punti, ha impedito la conclusione della partita entro i 40 minuti regolamentari. Per le V nere ci sono 20 punti di Amath M’Baye, 16 di Pietro Aradori e Brian Qvale, 12 di Yanick ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia supera Friburgo nell’ultima giornata e chiude in seconda posizione : Partita del tutto ininfluente ai fini della classifica quella andata in scena questa sera tra Venezia e Friburgo per la quattordicesima e ultima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Walter De Raffaele ha superato gli svizzeri con il punteggio di 72-62 e ha chiuso il proprio girone in seconda posizione. MarQuez Haynes e compagni attendono ora di conoscere il nome della propria ...

Basket Champions League : Avellino ko con il Ventspils - irpini eliminati : TORINO - Dopo la brutta sconfitta in Serie A contro la Virtus Bologna , la Sidigas Avellino vola in Lettonia per affrontare il Ventspils e ipotecare il passaggio ai play off di Champions League . Per ...

Basket - Champions League 2019 - 14a giornata : Avellino cade all’overtime in casa del Ventspils nonostante 39 di Caleb Green ed è eliminata : La Sidigas Avellino saluta la Basketball Champions League 2018-2019 con la sconfitta in Lettonia contro il già eliminato Ventspils, che vende cara la pelle e vince per 106-102 dopo un tempo supplementare. A provocare la fine della corsa degli irpini sono i contemporanei successi del Nizhny Novgorod a Ludwigsburg (59-85) e di Le Mans all’overtime sull’Anwil Wloclawek (88-79), che li relegano al quinto posto del girone per classifica ...

Basket Champions League - Avellino eliminata. Decisivo il ko contro il Ventspils : ROMA - Vincere per qualificarsi. È l'obbligo della Sidigas Avellino , impegnata nell'ultima decisiva gara di Champions League contro il Ventspils . La squadra di coach Nenad Vucinic vola in Lettonia ...

Basket : Avellino rinuncerà a retrocedere in FIBA Europe Cup se non passerà il turno in Champions League : Se la Sidigas Avellino non dovesse superare il turno in Basketball Champions League, e quindi fosse obbligata alla retrocessione in FIBA Europe Cup, non giocherebbe la coppa in questione. A rivelarlo è il direttore sportivo della società irpina, Nicola Alberani, dalle pagine del quotidiano Il Mattino. Alberani spiega, in particolare, quali sono le ragioni di una simile decisione: “Questo è un gruppo che ha bisogno di lavorare in palestra, ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia batte Nanterre all’overtime e si qualifica per gli ottavi! Avellino perde contro Le Mans e si complica la vita : Lo scontro Italia-Francia in Champions League termina in parità, ma la vittoria italiana è quella più importante: l’Umana Reyer Venezia, con 18 punti di Mitchell Watt, un gigantesco Julyan Stone e Andrea De Nicolao che forza il supplementare, espugna il campo di Nanterre per 80-89 e si qualifica per gli ottavi di finale da seconda in classifica del proprio girone, rendendo quasi non competitiva l’ultima giornata. Situazione ancora ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna perde a Strasburgo e si giocherà il primo posto contro il Promitheas : La Segafredo Virtus Bologna esce sconfitta dal Rhénus Sport di Strasburgo, dove la formazione di casa riesce a prevalere per 83-80 nel tredicesimo e penultimo turno della regular season di Champions League. Il discorso primo posto nel girone, per gli uomini di Sacripanti, è dunque rinviato all’incontro del prossimo 6 febbraio contro il Promitheas al PalaDozza. La squadra di casa, invece, potrà affrontare la trasferta di Ostenda ...

Basket - Champions League 2019 : rimonta incompiuta per Bologna - il Besiktas passa al PalaDozza per 70-71 : La Segafredo Virtus Bologna prima va sotto di 22 punti all’intervallo, poi rischia di vincere e infine perde soltanto sulla sirena nell’incontro valido per la dodicesima giornata di Champions League 2018-2019 contro il Besiktas. 70-71 il punteggio finale in favore degli uomini di Dusko Ivanovic, che prima di rischiare di gettare via la partita trovano 18 punti dell’ex Avellino Jason Rich, 13 di Phil Pressey, 12 di Robin Benzing ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia perde in casa con Bonn e rimanda la qualificazione : La Reyer Venezia rimanda ancora la qualificazione, perdendo nella terzultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di coach De Raffaele è stata sconfitta in casa dai tedeschi del Telekom Bonn per 73-69. Una sconfitta che lascia Venezia sempre al secondo posto, mentre Bonn ha ancora speranze di raggiungere il quarto posto. Deron Washington è il miglior marcatore di Venezia con 17 punti, anche se l’americano aveva ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino paga le tante assenze e cade sul campo del Banvit - qualificazione rimandata : Serviva una vittoria nella dodicesima giornata della Basketball Champions League 2018-2019 ad Avellino per non complicare il proprio cammino in ottica qualificazione. Invece la formazione allenata da Nenad Vucinic si è dovuta arrendere con il punteggio di 96-88 sul campo del Banvit, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto con personalità meritando ampiamente la vittoria. Gli irpini pagano le tante assenze e scivolano al terzo ...

Basket - 12a giornata Champions League 2019 : Avellino e Venezia per ipotecare la qualificazione contro Banvit e Bonn - Bologna per il primo posto : Si avvicina ormai la conclusione della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Con la dodicesima giornata, in programma tra oggi, martedì 22, e domani, mercoledì 23 gennaio, si aprono gli ultimi tre turni, fondamentali per definire il tabellone degli ottavi di finale (gare di andata e ritorno dal 5 al 13 marzo). Il regolamento prevede incroci già programmati tra le prime e le quarte e tra le seconde e le terze dei quattro ...