Barbara Cola oggi a Ora o mai più. Chi è la cantante e carriera

termometropolitico

: Cosa ne pensate? .@MercurioPsi @liberaber @pavicet @l_patrizia @pvalente @diabetecom @diarioromano @iltrenoromalido… - Ereda_V : Cosa ne pensate? .@MercurioPsi @liberaber @pavicet @l_patrizia @pvalente @diabetecom @diarioromano @iltrenoromalido… - SilvioC87 : Livio Cori e Nino D'Angelo attipo Barbara Cola e Gianni Morandi vent'anni dopo! Un calcio nei Maroni #sanremo2019 - AgozzinoF : @rtl1025 Buongiorno, a me e piaciuta !molto in amore cantata da Gianni Morandi e Barbara Cola???????? -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)a Ora o mai più. Chi è laChi èe attrice bolognese classe ’70,è nel cast di Ora o mai più, il talent che si cura di rilanciare stelle della musica perse o dimenticate. Dopo anni di impegni teatrali ed esecuzioni in svariati musical di successo, laemiliana torna al suo “primo amore”: la musica pop.Gli esordi discopre la sua passione per il canto a 12 anni, quando viene completamente rapita dalla musica di un grande artista, Michael Jackson. La sua prima esperienza in materia musicale avviene come giovane vocalist in uno studio di registrazione con Gloria Gaynor. Dopo pochi mesi da quell’esperienza avviene l’incontro con Gianni Morandi. Incontro importantissimo per ladiche, dopo due anni al fianco di Gianni come vocalist, si presenta in coppia con lui ...