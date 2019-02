Banca Generali | 2018 in crescita e outlook ottimista Dividendo di 1 | 25 euro

Italian Pro Tour Banca Generali Private – Ufficializzato il calendario delle gare del 2019 : Italian Pro Tour Banca Generali Private : il circuito di tornei si aprirà con la novità dell’edizione femminile del Campionato Nazionale Open. Nove appuntamenti con il grande golf lungo il cammino verso la Ryder Cup L’ Italian Pro Tour Banca Generali Private alza il sipario sul calendario 2019 . Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, saranno nove i tornei in programma nella 13ª edizione del circuito di gare nazionali e internazionali ...

Banca Generali - Allianz Global Investors riduce la propria quota : Al 23 gennaio 2019, Allianz Global Investors ha ridotto la propria partecipazione in Banca Generali al 5,07%, di cui il 4,984% con diritto di voto, mentre il restante 0,086% si riferisce a titoli ...

Banca Generali - raccolta netta 2018 a 5 miliardi : Banca Generali ha realizzato nel 2018 una raccolta netta di 5,02 miliardi di euro. Nel solo mese di dicembre la raccolta netta è stata pari a 470 milioni, in crescita rispetto ai mesi precedenti ...

Banca Generali : raccolta 2018 5 miliardi : ANSA, - MILANO, 10 GEN - La raccolta netta di Banca Generali è scesa dai 6,86 miliardi del 2017 a 5,02 miliardi nel 2018 . Lo si legge in un nota in cui viene indicato che si è ridotto l'apporto del ...

Adesso Banca Generali vuole quota 80 miliardi. E cresce in Svizzera : Dal nostro inviato a Londra Banca Generali alza l'asticella su crescita e dividendo con un target di 80 miliardi di masse gestite da conquistare in tre anni. Per raggiungere l'obiettivo, la ...