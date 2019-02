Baglioni-Bisio | flop della punteggiatura fonetica | disastro a Sanremo 69

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : 'Non ci meritiamo anche questo'. Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora , che segnalano ...

Sanremo 2019 - Selvaggia Lucarelli asfalta Bisio e Baglioni : "Siamo alla frutta - domani..." : Dopo l'apertura della seconda serata di Sanremo con Noi no, è arrivato il ridicolo siparietto sulla punteggiatura tra Claudio Baglioni e Bisio che ha scontentato tutti, soprattutto Selvaggia Lucarelli. La giornalista li ha subito fulminati con un tweet: "Siamo alle pernacchie. Domani le barzellette

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Bisio e Baglioni “sputacchiano” e fanno pernacchie : ecco cosa sta succedendo – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per accorrere in ...

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

Sanremo 2019 - Giorgia umilia Bisio - Baglioni e la Raffaele : il dato che imbarazza la Rai : Il picco di 15.662.000 telespettatori ieri sera a Sanremo 2019 si è avuto con l’esibizione di Andrea Bocelli accompagnato dal figlio. Il picco di share del 54.03% con la performance di Giorgia. Una decisa umiliazione per i conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il primo, ha fatto pubblica a

A Sanremo è il giorno dell'autocritica. Baglioni - Bisio e Raffaele : "Troppo tesi - possiamo far meglio" : A Sanremo, nonostante il sole splendente, non tira una bella aria. Il carrozzone del Festival ha un buongiorno che forse non si aspettava, nonostante tutti i protagonisti in conferenza stampa si siano poi affrettati a dire il contrario. Gli ascolti hanno fatto registrare un brusco calo rispetto alla prima serata dello scorso anno, sempre targata Claudio Baglioni, e i commenti dei giornalisti delle varie testate non sono stati benevoli nei ...

Sanremo - 1 milione di spettatori in meno. Baglioni : «Buon battesimo». Raffaele - Bisio e l’ironia anche sulle gaffe : La prima serata è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share |

Virginia Raffaele e Bisio rispondono alle critiche : Baglioni fa una promessa : Virginia Raffaele e Claudio Bisio criticati per la prima puntata di Sanremo 2019: i conduttori rispondono Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2019, con i conduttori Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni. Nel corso della conferenza stampa di oggi, che riguarda la seconda serata del programma, i […] L'articolo Virginia Raffaele e Bisio rispondono alle critiche: Baglioni fa una promessa proviene ...