Avete mai visto una giocata così? Il colpo sotto rete del tennista è spettacolare

Nadia Toffa irriconoscibile : ecco come non l'Avete mai vista [FOTO] - : La Iena, questa volta, ha voluto condividere con gli utenti uno scatto di tanti anni fa, quando iniziava a fare i primi passi nel mondo della televisione. Sguardo deciso e malizioso, […]

Celtics - che schiaffo dal padre di Anthony Davis : “mio figlio mai a Boston - Avete visto cosa hanno fatto a Thomas?” : Il padre di Anthony Davis rifila una secca stoccata ai Boston Celtics, auspicando di non vedere mai il figlio trasferirsi nella franchigia del Massachusetts, in passato dimostratasi ‘irriconoscente’ Fino alla prossima trade deadline, e se non dovesse concretizzarsi nulla anche fino al mercato estivo, la trade di Anthony Davis terrà banco nel panorama NBA. Mentre i Lakers studiano la strategia ottimale per arrivare subito al talento dei ...

Striscia la notizia - Barbara D'Urso velina per un giorno : come non l'Avete mai vista... Live : È già virale il video promo del nuovo talk Live - Non è la D’Urso in onda nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo 20 febbraio. Nello spot Barbara D'Urso interpreta tanti volti dei più famosi programmi Mediaset come Il Segreto, Tg5, Forum e perfino il Meteo. Live sarà un talk alla Pomeriggi

I Beatles come non li Avete mai visti nel nuovo film di Peter Jackson : "A disposizione 55 ore di filmati inediti" : I Beatles come non li abbiamo mai visti, chiusi in sala di registrazione mentre lavorano al loro ultimo album, Let it Be, esattamente mezzo secolo fa, sono al centro del documentario di Peter Jackson, ...

Striscia la Notizia - 'Al Bano Carrisi come non l'Avete mai visto' : ma come si è ridotto? : Non smette di sorprendere, Al Bano Carrisi , pochi giorni fa protagonista su Canale 5 con 55 passi nel sole , lo show con cui ha celebrato la sua carriera, trasmissione assai apprezzata dal pubblico. ...

Striscia la Notizia - "Al Bano Carrisi come non l'Avete mai visto" : ma come si è ridotto? : Non smette di sorprendere, Al Bano Carrisi, pochi giorni fa protagonista su Canale 5 con 55 passi nel sole, lo show con cui ha celebrato la sua carriera, trasmissione assai apprezzata dal pubblico. Il cantante, sempre al centro del gossip, questa volta dà spettacolo a Striscia la Notizia, dove viene

Mail imbarazzante della deputata Ruocco - M5S - : 'Mi Avete riservato un posto tra le autorità?' : C'era una volta la lotta alla casta. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il ...

Carla Ruocco - l'email inviata per sbaglio ai deputati : 'Mi Avete riservato...?'. Vergogna grillina : Quanto faceva schifo la Casta alla grillina Carla Ruocco, finché nella Casta non è entrata a far parte con i peggiori vizi denunciati da anni dal M5s. L'onorevole pentastellata è al centro di una ...

Carla Ruocco - l'email inviata per sbaglio ai deputati : "Mi Avete riservato...?". Vergogna grillina : Quanto faceva schifo la Casta alla grillina Carla Ruocco, finché nella Casta non è entrata a far parte con i peggiori vizi denunciati da anni dal M5s. L'onorevole pentastellata è al centro di una polemica per un'email che l'ufficio della deputata ha inviato agli organizzatori di un convegno sulla Sh

Mail imbarazzante della deputata Ruocco - M5S - : 'Mi Avete riservato un posto tra le autorità?' : C'era una volta la lotta alla casta. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il ...

Mail di Carla Ruocco (M5s) : "Mi Avete riservato un posto tra le autorità?" - l'ironia degli altri deputati : Prima di accettare l'invito a un evento alla Camera sulla Shoah, Carla Ruocco, deputata 5 stelle ha chiesto (o meglio, ha fatto chiedere) se le fosse stato riservato un posto tra le autorità. "Per la Presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità? Gradirei essere informato al (segue numero di telefono)", è la risposta, inviata via Mail, all'invito al convegno "Trasmettere ed insegnare la Shoah ...

La mail di Carla Ruocco - M5s - inviata per sbaglio a tutti i deputati : «Mi Avete riservato un posto tra le autorità?» : Agli esordi, quando arrivarono in Parlamento, chi li chiamava rispettosamente «onorevoli» si prendeva rispostacce indignate, perché loro, i parlamentari 5 Stelle, erano «portavoce» del Popolo. ...

La mail di Carla Ruocco (M5s) inviata per sbaglio a tutti i deputati : «Mi Avete riservato un posto tra le autorità?» : La richiesta per un convegno sulla Shoah arriva a tutti. La risposta di Laura Ravetto (Forza Italia): «E poi erano gli altri la Casta…»

Avete mai provato quel dolore lancinante e improvviso nel petto che sembra spezzare il respiro? Ecco di cosa si tratta : Avete mai provato quel dolore acuto e improvviso nel petto, che sembra togliere il respiro per qualche secondo? Potrebbe essere una condizione chiamata Sindrome di cattura precordiale (PCS). La buona notizia è che a differenza di un infarto, non è pericolosa né letale, il dolore non si diffonde in altre aree del corpo e non causa altri sintomi. Il dolore è invece localizzato in un’area al centro o a lato del petto, solitamente non più larga di ...