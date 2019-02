Autogrill | Paolo Zannoni è stato nominato nuovo Presidente

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il Consiglio d'Amminsitrazione diS.p.A., che si è riunito in queste ore, ha, per cooptazione,amministratore della società e. Il suo nome andrà a sostituire quello di Gilberto Benetton, scomparso lo scorso ottobre a Treviso.vanta una lunga carriera professionale a livello internazionale. Il neo, infatti, ha ricoperto il ruolod i Advisory Director per Goldman Sachs International ed èdella divisione Investment Banking, in Italia, fino al 31 dicembre scorso. Tra i suoi incarichi, anche quello dell'advisory board dell'International Center for Finance (ICF) alla Yale School of Management., in qualità diamminsitratore, resterà in carica, fino alla data della prossima assemblea dei Soci.