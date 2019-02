Auto elettriche | la Norvegia è il modello da seguire Ci dobbiamo arrivare anche noi

Auto elettriche : Aston Martin punta sul suv “Lagonda All-Terrain Concept” [GALLERY] : 1/78 Lagonda All-Terrain Concept ...

A Milano il servizio di ricarica mobile E-Gap per Auto elettriche : Milano, 6 feb. , askanews, - È Milano la prima città europea scelta per la partenza del servizio di ricarica mobile di veicoli elettrici di E-Gap, azienda 100% italiana che promette di togliere ogni ...

Auto elettriche - Parte E-Gap - ricarica sul posto con i furgoni-batteria : Parte oggi a Milano il servizio di ricarica per le Auto elettriche firmato E-Gap. Dieci furgoncini-batteria saranno disponibili nella zona centrale della città (allinterno della circonvallazione della filovia, per il momento), pronti a intervenire su richiesta di Automobilisti rimasti a secco di elettroni. Un progetto tutto italiano, primo in Europa a introdurre sul mercato un servizio di ricarica rapida (fast charge) su richiesta attraverso ...

Auto elettriche : una hypercar a batteria anche per Koenigsegg [GALLERY] : 1/27 Koenigsegg Agera RS ...

Auto elettriche choc. Ragioni per non staccare la spina ai motori : Oggi è la giornata di convocazione del cosiddetto "tavolo dell'Auto", indetto da Confindustria e dalle sue associazioni per discutere i problemi di un sistema Automotive impegnato in uno dei più ...

Auto elettriche : Giugiaro “Kangaroo” - suv elettrico ad alte prestazioni : In occasione del Salone di Ginevra 2019 (7 – 17 marzo), è previsto il debutto dell’”Hyper SUV elettrico” Kangaroo realizzato dall’azienda torinese GFG Style, studio di design fondato nel 2015 da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, sulla base di una piattaforma in alluminio della cinese CH-Auto Tecnology, una società che ha iniziato ad operare nel 2003 come centro di progettazione e design ma che, con l’acquisto di Qiantu Auto e ...

Stiamo perdendo la battaglia delle batterie per le Auto elettriche : Vengono prodotte soprattutto in Cina, con enormi costi per le aziende europee: Francia e Germania proveranno a rimediare

Quattroruote Day - Giovani e Auto : bene le elettriche (ma solo con lincentivo) - male gli Adas : Che cosa pensano i Giovani dellautomobile, delle elettriche o dei sistemi di assistenza alla guida? Se ne è parlato tanto, spesso banalizzando il tema e tirando in mezzo il solito smartphone cannibale, pronto a fagocitare tutti gli altri interessi. Si è fatto intuire che lautomobile, soprattutto quella privata, non rientra più nei desideri di ventenni e trentenni, e che siamo di fronte alla fine di uno status symbol. La realtà, però, è un po più ...

Auto elettriche : ecco il Fiat Fiorino a batteria [GALLERY] : 1/10 ...

Auto elettriche : ecco la nuova Volkswagen I.D. Buggy [GALLERY] : 1/8 ...

Auto elettriche : con il servizio “e-tron Charging” la ricarica è a costi fissi : Unitamente all’apertura sul mercato italiano del configuratore online del suv elettrico di grandi dimensioni di cui vi avevamo già parlato, Audi lancia il servizio di ricarica “e-tron Charging” che faciliterà le operazioni di ricarica per i clienti che sceglieranno il suv della casa tedesca. Si tratta di un servizio che, tramite la stipula di un solo contratto, consente ai clienti di accedere all’80% delle stazioni di ricarica pubbliche in ...

Incentivi Auto elettriche 2019 : Incentivi auto elettriche 2019: in cosa consistono e quali sono le auto incentivabili. Iter burocratico e “punizioni” per le auto che inquinano di più. (altro…) The post Incentivi auto elettriche 2019 appeared first on Idee Green.

Auto elettriche - Tesla reagisce bene all'arrivo dei concorrenti : "Acceleriamo futuro sostenibile" : Pioniere nel campo dell'elettrica, Musk è sicuramente stato il primo non soltanto a ripensare la mobilità del futuro, e ad agire di conseguenze nel mondo dell'Automotive, ma anche a 'sdoganare' l'...

Modica - nove colonnine per le Auto elettriche : ecco dove : Modica si apre sempre di più al trasporto elettrico. A seguito di un protocollo d'intesa tra l'Ente di Palazzo San Domenico ed Enel Energia, in questi giorni sono in fase di installazione ben 9 ...