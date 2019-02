Australia | tutta la potenza delle alluvioni nel Queensland in un timelapse | ferrovia

Australia n Open – Zverev in tutta sincerità : “spaccare la racchetta mi ha fatto sentire meglio!” : Alexander Zverev commenta l’episodio che lo ha visto distruggere la propria racchetta durante la sfida contro Raonic: il tedesco non si pente del gesto, anzi spiega di averne tratto beneficio Alexander Zverev ha mancato ancora una volta l’appuntamento con il primo Slam della carriera. Il giovane talento tedesco è stato sconfitto nettamente nei quarti di finale da Milos Raonic, offrendo una prestazione tutt’altro che convincente. Sotto di ...

Australian Open – Giorgi ce la mette tutta - ma Pliskova trionfa al terzo set : la ceca stacca il pass per gli ottavi : Il percorso di Camila Giorgi agli Australian Open si interrompe ai sedicesimi di finale: l’azzurra ko al terzo set contro Karolina Pliskova E’ terminata la giornata di sfide femminili agli Australian Open. A chiudere le danze è stata la partita tra Camila Giorgi e Karolina Pliskova. La tennista azzurra ce l’ha messa tutta per ostacolare la ceca numero 8 al mondo e staccare il pass per gli ottavi di finale del primo Slam ...