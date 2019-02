Ascolti Tv 6 febbraio 2019 | picco di Sanremo con Mannoia e Baglioni Boom di Storie

Ascolti TV 6 FEBBRAIO/ Sanremo 2019 non crolla : bene anche il DopoFestival - le parole di Teresa De Santis : Questa settimana gli ASCOLTI Tv, sono tutti indirizzati sul buon esito di Sanremo 2019. Come è andata la seconda puntata di mercoledì 6 FEBBRAIO?

Ascolti Sanremo 2019 : seconda serata del 6 febbraio : Sanremo 2019 Il calo c’è stato rispetto all’esordio ma tutto sommato è fisiologico. La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 ha ottenuto 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share. Il segmento iniziale (Sanremo Start) è stato nuovamente non conteggiato ai fini del dato complessivo della serata e ha raccolto 10.805.000 spettatori e il 38.79%. Nel dettaglio: Sanremo Start (dalle 20.50 alle 21.23): 10.805.000 – 38.79% Prima ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo al 47.3% (Start 38.79%) : Mannoia e Baglioni (dal profilo twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Mercoledì 6 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.50 alle 21.23 – Sanremo Start ha ottenuto un ascolto di 10.805.000 spettatori con il 38.79% mentre la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 – dalle 21.26 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share (qui gli Ascolti della prima serata, qui il dato delle ...

Ascolti Tv 5 febbraio 2019 - Baglioni parte col freno a mano. Il picco con Bocelli : Prima serata di Sanremo al di sotto dello scorso anno. Sulla linea del primo Carlo Conti. Con la prima parte 12,282 milioni di spettatori e 49,4% e con la seconda parte 5,1 milioni e 50,1%, media a 10,...

Ascolti Sanremo 2019 : prima serata del 5 febbraio : Sanremo 2019: Baglioni, Raffaele, Bisio (dal sito us Rai) Partenza in retromarcia per il Festival di Sanremo 2019: Baglioni fa meno dello scorso anno quando aveva raggiunto Ascolti brillantissimi. La prima serata di Sanremo 2019 ha ottenuto 10.956.000 spettatori pari al 38.66%, con Sanremo Start in onda dalle 20.47 alle 21.13, e 10.086.000 spettatori pari al 49.5%, dalle 21.16 all’1.14. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.16 alle 23.56 ...

Ascolti tv martedì 5 febbraio 2019 : Sanremo in calo con 10 mln e il 49 - 5% di share per la prima serata : Prime Time Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2019, prima serata (live), ha registrato un netto di 10.086.000, 49,5%. Nel dettaglio, Sanremo Start è stato visto da 10.956.000 telespettatori, 38,66%, la prima parte ha registrato 12.282.000, 49,4% e la seconda, partita dopo la mezzanotte, 5.120.000, 50,11%. Su Rai 2 Il film Pericle il nero 527.000 telespettatori, share 1,9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 966.000, 3,95%. Su Canale ...

