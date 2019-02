Arrivo-show di Battisti | procura chiede archiviazione indagine su Salvini e Bonafede

Christina Aguilera : residency show in Arrivo : La cantante si esibirà per tutta l'estate al Planet Hollywood di Las Vegas, in una serie di spettacoli intitolata The Xperience. Christina Aguilera...

Un nuovo Gallagher in Arrivo in Shameless 9? Lo show torna dopo la pausa e rimette in moto la discesa verso gli inferi : I Gallagher al gran completo sono tornati in onda negli Usa con un nuovo episodio di Shameless 9. Per molti questo è solo l'ottavo episodio ma da quello che si è visto qualche ora fa negli Usa, è stato degno di una qualsiasi première di stagione. Vuoi per l'assenza troppo lunga, quasi tre mesi, vuoi per quello che è successo, il fatto è che i Gallagher sono tornati e la discesa verso gli inferi ha preso di nuovo vita e non solo per Fiona. Le ...

Il palco e la diretta social. L’Arrivo di Battisti in Italia si trasforma in uno show : Il Falcon del 31esimo Stormo apre le porte ed eccolo, Cesare Battisti, sulla scaletta con una scorta di forze dell’ordine e la faccia tesa, con quella sua solita smorfia che in tanti leggono come sorriso. Anche oggi che non c’è niente da ridire e che sarebbe opportuno il silenzio, di tutti. La Giustizia ha parlato e dovrebbe bastare. Ma non sono qu...

Calciomercato Reggina - amaranto show : chiusi due colpi ed altri in Arrivo : Calciomercato Reggina – E’ una Reggina scatenata. Il club amaranto fa sul serio in vista della seconda parte di stagione, la nuova dirigenza pensa all’immediata promozione in Serie B attraverso i playoff. Sono ore caldissime per il ds Taibi, domani le prime due ufficialità ma le trattative possono considerarsi già chiuse: si tratta del centrocampista De Falco e dell’attaccante esterno Doumbia, nella giornata di ...

Milan - Gattuso show nel post Parma : l’Arrivo di Ibrahimovic - Paquetà ed il caso Salvini : Gennaro Gattuso al settimo cielo dopo la vittoria del suo Milan contro il Parma nella gara di mezzogiorno della giornata odierna di Serie A Gennaro Gattuso può sorridere al termine di questa domenica di Serie A, il suo Milan è riuscito a spuntarla contro il Parma grazie ad un rigore trasformato da Kessiè utile per fissare il risultato sul 2-1 per i rossoneri. Interpellato dai cronisti nel post partita, il tecnico Milanista ha risposto alle ...

The Royal World e MTV #Riccanza World - in Arrivo su MTV due nuovi show legati a #Riccanza : The Royal World e MTV #Riccanza World sono due nuovi show legati a #Riccanza che ci portano nelle vite glamour dei giovani ricchi europei

