Appello Confindustria Italia e Francia

Il presidente di, Boccia, e quello del Medef (francese), Roux de Be'zieux, hanno scritto una lettera al presidente Macron e al premierno Conte per lanciare un"al dialogo costruttivo e al confronto, nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo esterno". "In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente -scrivono- l'economia vuole unire ciò che la politica sta dividendo.sono Paesi amici e non vogliono essere divisi".(Di venerdì 8 febbraio 2019)