Android Auto disponibile per sei nuovi veicoli Nissan del 2019

Polestar 2 con Android Auto nativo sarà presentata il 27 febbraio : Polestar 2, ossia l'attesa prima Auto completamente elettrica di questo brand, sarà presentata ufficialmente il 27 febbraio. Ecco tutti i dettagli

Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull'autonomia della dark mode di Android Q : Di Android Q sappiamo ancora poco. Ma tra le voci circolate finora c'è quella che riguarda l'implementazione di una dark mode

Google spiega come Android Auto cambierà il prossimo futuro delle nostre auto : Nel corso di una lunga intervista rilasciata al CES 2019, Il capo di Android auto, Patrick Brady, parla del futuro della piattaforma nelle auto del prossimo futuro.

Come disattivare l'aggiornamento automatico di una sola app su Android : Il motivo per cui siete capitati nella nostra nuova guida odierna lo conosciamo già. Volete scoprire Come disattivare l'aggiornamento automatico di una sola app su Android vero? Nelle prossime righe vi spiegheremo la procedura da

Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l'integrazione con Google Assistant : La nuova versione di Poweramp aggiunge il supporto ad Android Auto, migliora il supporto a Google Assistant e porta numerose altre novità.

Non solo Android Auto : tre app per rendere ancora più smart la propria auto : Android auto (al netto di qualche aggiornamento, soprattutto recente, non riuscitissimo) è la più conosciuta, ma esistono altre app che riescono non solo a facilitare l’utilizzo dello smartphone quando si è alla guida ma anche a rendere molto più smart la propria automobile. Tre applicazioni, in particolare, ci hanno colpito. Sono tutte disponibili su Play Store e App Store. Dash Drive smart Si tratta di uno strumento utilissimo per tenere ...

Android Auto v3.9 migliora la visibilità delle app attualmente selezionate : La versione 3.9 di Android Auto rende le selezioni molto più visibili a colpo d'occhio. Per cominciare, l'app selezionata viene ora Automaticamente posizionata in cima alla lista, in modo che non possa essere trascurata, inoltre è presente anche un nuovo pallino verde all'estremità destra dell'app selezionata.

Android Auto supporta ora Google Podcasts : Nel corso dei mesi alcune delle feature di Google Podcasts mancanti sono state introdotte e ora è arrivata anche l'integrazione con Android Auto

Alpine e JVC lanciano al CES 2019 nuovi dispositivi Android Auto : In occasione del CES 2019 Alpine e JVC hanno lanciato nuovi ricevitori dedicati a chi desidera dotare la propria vettura di un ricevitore Android Auto

Fiat 500X Cross introduce Android Auto con la serie speciale Mirror : La Fiat 500X Cross sarà presto disponibile nella serie speciale chiamata Mirror, che introdurrà varie novità, tra cui il supporto ad Android Auto.

Sony annuncia cuffie - dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 : Non ci sono solo smart TV nel CES 2019 di Sony, ma anche numerose novità in campo audio, con speaker, cuffie e impianti audio per la macchina.

Kenwood annuncia tre sistemi di infotainment compatibili con Android Auto : prezzi da 600 a 1.600 dollari : La maggior parte delle vetture nuove che si possono acquistare oggi possiede un sistema di infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay

L'auto elettrica Polestar 2 sarà il primo veicolo con Android Auto nativo : Polestar, futuristico marchio di Volvo, ha pubblicato la prima immagine teaser della sua seconda Auto: si chiamerà Polestar 2. Ecco cosa sappiamo di lei

Quattro consigli per migliorare l’autonomia degli smartphone Android : La durata della batteria rappresenta oggi una delle grandi criticità in ambito smartphone. Questi dispositivi hanno vissuto un vero e proprio salto generazionale negli ultimi anni: display con risoluzioni sempre maggiori, fotocamere con sensori evoluti, processori super potenti. Peccato, però, che l’autonomia non sia aumentata di pari passo. Sempre più spesso siamo costretti a convivere con una batteria esterna o con la ricerca di una presa ...