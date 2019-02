Ambiente | Costa | “Al 2030 il 32% dei consumi di energia da rinnovabili”

Lupi e orsi - il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Non si uccidono” e presenta un piano da un milione di euro : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sta con i Lupi. “L’ho sempre detto e lo ripeto: Lupi e orsi non si uccidono”, così con un post sul proprio profilo Facebook il ministro, di ritorno dal Trentino-Alto Adige, dove ha incontrato i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. L’ex generale ha spiegato di aver condiviso il piano Lupo, che prevede 23 punti, “per ...

Lupi e orsi - il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Non si uccidono” e presenta il piano contro le uccisioni : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sta con i Lupi. “L’ho sempre detto e lo ripeto: Lupi e orsi non si uccidono”, così con un post sul proprio profilo Facebook il ministro, di ritorno dal Trentino-Alto Adige, dove ha incontrato i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. L’ex generale ha spiegato di aver condiviso il piano Lupo, che prevede 23 punti, “per ...

Trivelle - fonti Ambiente : Costa non firmerà nuove richieste : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dal condono di Ischia - a Tap e trivelle : tutti i no del ministro dell'Ambiente Costa : ... è solo l'ultimo caso in cui il generale dei Carabinieri che ha scoperto la Terra dei Fuochi, attualmente prestato alla politica, ha espresso dichiarazioni di dissenso sulle scelte del governo. La ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'Ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'Ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Dl Semplificazioni : il ministro dell'Ambiente Sergio Costa pronto a dimettersi se passa il sì alle trivelle : Dopo Tav, Tap e inceneritori, un altro scontro al calor bianco sta investendo i due partiti di governo: uno da una parte e uno dall'altra, questa volta, sulle trivelle nel Mar Adriatico. La Lega, ovviamente, è perchè nel decreto Semplificazioni, su cui stanno lavorando la commissione Affari costituz

Discarica Bussi - il ministero dell’Ambiente chiede risarcimento a Edison. Costa : “Chi inquina deve pagare” : “Chi inquina deve pagare”. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nel corso del comizio in sostegno della candidata M5s Sara Marcozzi in Abruzzo, ha annunciato di aver dato mandato al ministero di intraprendere la causa civile di risarcimento danni contro la società Edison per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino, nel Pescarese. “Chi inquina deve pagare”, ha scritto poi su Twitter. “Quello di Bussi è uno dei ...

Ministro Ambiente Costa : no a trivelle : 13.41 "Sono per il no alle trivelle,le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come Ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente, Costa,intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi. Costa lo ha detto parlando della ...

Trivelle - il ministro all’Ambiente Costa : “Io non firmo per l’ok. Mi sfiduciano? Torno a fare il generale” : “Sono per il no alle Trivelle, le Trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi. Costa lo ha detto ...

Trivelle Ionio - ministro per l'Ambiente Costa : 'Non firmo l'ok' : Il ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, ha ribadito la sua opposizione alle Trivelle per la ricerca del petrolio nel Mar Ionio: "Sono per il no, le Trivelle passano per la valutazione di impatto ...

Sergio Costa - ministro dell'Ambiente : "No alle trivelle o me ne vado" : "Sono per il no alle trivelle, le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi.Costa lo ha detto parlando della ...

Ambiente - Ministro Costa : legge “Salva Mare” in arrivo in CdM - “sì alle alternative alle trivelle” : La presentazione del decreto Salva Mare “arriverà al più presto. Abbiamo chiuso l’esame tecnico davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio e abbiamo avuto il semaforo verde, per cui può andare in Consiglio dei Ministri. Adesso ci sono i tempi tecnici, poi approderà alla sede parlamentare e si aprirà il dibattito“: lo ha dichiarato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “È un obiettivo ...

Presidenza parco del Circeo - maggioranza va sotto in commissione Ambiente : Lega non vota nome proposto da Costa : In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Andrea Ricciardi per la Presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La maggioranza M5s-Lega si è spaccata. La Lega ha votato contro la proposta del ministro ...