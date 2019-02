Altre tre previsioni molto severe sulla crescita economica dell' Italia

Milano su - le Altre Borse giù : Dopo essere state a lungo un fattore di debolezza per i listini della Borsa di Milano, le banche negli ultimi giorni hanno spinto Piazza Affari al rialzo, nonostante lo spread in lieve risalita a 266; ...

I Simpson rinnovati per Altre due stagioni fanno la storia della tv : è record di episodi : La notizia è ora ufficiale: I Simpson rinnovati per altre due stagioni. La serie animata creata da Matt Groening tornerà per la trentunesima e trentaduesima stagione, un vero record per un prodotto televisivo che raggiungerà così i 700 episodi. La notizia giunge direttamente dal press tour dei TCA, dove la Fox ha annunciato le novità sul suo palinsesto. In realtà, le voci del possibile rinnovo de I Simpson circolavano da diverse settimane. ...

Valanghe sulle Alpi : Altre due vittime : Ancora notizie drammatiche dalle Alpi, dove nuove Valanghe hanno causato altre vittime dopo la tragedia avvenuta nel week end in Val d'Aosta. Uno sciAlpinista di 47 anni, di Forni Avoltri (Udine),...

Pensioni flessibili e Q100 : stimate Altre 50mila uscite nella scuola : La nuova quota 100 sembra aver trovato un riscontro particolarmente favorevole tra i lavoratori del settore pubblico, tanto che il primo anno di attuazione potrebbe diventare un vero e proprio banco di prova per il turn over interno alla pubblica amministrazione. Questo appare particolarmente vero nel comparto della scuola, un settore che vede potenzialmente coinvolti tanto i docenti quanto il personale tecnico di assistenza (comunque raccolto ...

Francesco Totti - Hidetoshi Nakata - Park Ji-Sung e Altre leggende sono in arrivo in PES 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che nuove ed esclusive leggende verranno presto incluse nelle versioni console e mobile di PES 2019.Il 14 febbraio partirà, infatti, una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi Nakata e il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung al roster di leggende di PES. Una collezione di leggende ...

MotoGp – Test Sepang - prime sensazioni positive per Dovizioso : “abbiamo una buona base - ma servono Altre verifiche” : Andrea Dovizioso soddisfatto dopo la prima giornata di lavoro col team Mission Winnow Ducati ai Test di Sepang: le parole del forlivese A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte ...

Stadio Roma - chiesto rinvio a giudizio per Luca Parnasi e Altre 14 persone : Tra questi ci sono anche Palozzi, Civita, Bordoni e il soprintendente Prosperetti. L'ipotesi di reato è di associazione a delinquere, corruzione e finanziamento illecito

Reddito di cittadinanza - quando si somma ad Altre agevolazioni e quando viene tagliato : Il Reddito di cittadinanza, per alcuni beneficiari, si affiancherà ad altre misure attualmente in vigore: sostegni alla maternità, agevolazioni per la famiglia e per i pensionati, sostegno per chi è disoccupato. Il Sole 24 Ore ha cercato di spiegare in quali casi il Reddito si sommerà alla misura già esistente e in quali casi, invece, il suo importo verrà tagliato per fondersi con un'altra forma di sostegno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - quando si possono sommare Altre agevolazioni e quando no : Il Reddito di cittadinanza non viaggia da solo. La nuova misura di contrasto alla povertà si affianca ad altri aiuti in vigore, confermati per il 2019, che contano già milioni di beneficiari. Sono questi ultimi a interrogarsi - insieme ai responsabili dei Caf, inondati di richieste sul punto - se l’accesso al nuovo beneficio faccia decadere o meno gli altri bonus, assegni e agevolazioni ai quali si ha diritto...

Il lavoro dei sogni : pagati per testare yacht - isole e Altre cose di lusso : Un'isola privata in FloridaUn castello privato in FranciaUna FerrariUno yacht da 50 metriUn orologio di pietre prezioseUna collana di diamantiL’annuncio lo presenta come «il miglior lavoro del mondo» e, in effetti, ne ha tutta l’aria. Stiamo parlando del «Luxury Product Tester», colui che testa e recensisce i prodotti di lusso. A cercare questa figura è il portale Hush Hush, dedicato proprio alla compravendita di beni alta gamma. La ...

Terremoto - forte scossa in India : avvertito a Srinagar e in Altre parti del Kashmir [DETTAGLI] : Una forte scossa Terremoto si è verificata poco fa in India. La scossa, di magnitudo 5.6, ha colpito il Nord-Ovest del Paese. L’epicentro è stato registrato nel Nord-Ovest del Kashmir, a 118 chilometri da Srinagar, mentre l’ipocentro a 40Km di profondità. La scossa si è verificata alle 22.17 ora locale ed è durata diversi secondi. Al momento, scrive il Times of India, non si hanno notizie di vittime né danni. L'articolo Terremoto, ...

SwiftKey riceve la modalità di navigazione in incognito e Altre funzionalità nella versione stabile : La modalità di navigazione in incognito che si attiva automaticamente, introdotta un paio di settimane fa nella versione beta di SwiftKey, ora a raggiunto anche la versione stabile dell'app tastiera assieme ad altri piccoli aggiornamenti. a modalità incognito dovrebbe attivarsi automaticamente quando vengono avviate le schede InPrivate in Edge, le finestre di navigazione in incognito in Chrome o qualsiasi altra sessione di navigazione ...

SIT acquista Altre azioni proprie : SIT rende noto che tra il 28 gennaio e il 1 febbraio 2019, ha acquistato complessivamente 1450 azioni ordinarie ad un prezzo medio unitario di 8,0229 euro per azione, per un controvalore pari a 11.633,...

Alkemy acquista Altre azioni proprie : Alkemy , nel periodo compreso tra il 28 gennaio ed il 1° febbraio 2019, ha acquistato 2.800 azioni proprie ad un prezzo medio di 10,2529 euro, per un controvalore complessivo pari a 28.708 euro. A ...