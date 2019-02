Alstom-Siemens | no UE alla fusione apre strada alla Cina

Il caso Siemens-Alstom - il Movimento Federalista Europeo : 'la dimostrazione dell'urgenza di un vero governo europeo' : ... creando innanzitutto con gli Stati disponibili un cuore politico capace di agire in modo efficace e democratico per rispondere alle esigenze dei cittadini e per confrontarsi con il resto del mondo; ...

Il caso Siemens-Alstom crea nuove tensioni europee : Gli ha fatto subito eco il ministro francese dell'Economia *Bruno Le Maire *che ha dichiarato che è ormai necessario volgersi al futuro e rifondare le regole della Concorrenza europea. "Con il mio ...

Alstom-Siemens e il nodo concorrenza : Certo che la dimensione è un vantaggio strategico: ma è diverso se essa è frutto di crescita interna conquistata sul mercato, oppure se è risultato di una politica industriale che 'sceglie i ...

Alstom-Siemens e il nodo concorrenza : «La politica industriale è di nuovo in voga»: così Justus Haucap, professore di Economia ed esperto di concorrenza all’Università di Düsseldorf, inizia sul quotidiano tedesco Die Welt la sua analisi della proposta della francese Alstom e della tedesca Siemens di fondere le loro attività ferroviarie...

L'Ue boccia la fusione Alstom-Siemens. Ira di Germania e Francia : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire: "È un fallimento per L'Ue e per l'industria europea. Reagiremo di conseguenza in primo luogo proponendo con il nostro partner tedesco una modifica ...

Alstom-Siemens - l’Ue blocca la fusione. Parigi e Berlino : “Così si favorisce Cina” : Niente fusione tra la francese Alstom e la tedesca Siemens, perché “avrebbe influenzato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità”. Dalla Commissione Ue è arrivato lo stop al progetto dei due giganti dell’industria ferroviaria. Una notizia attesa che a Parigi e Berlino è stata mal digerita: “un errore” che “favorirà gli interessi” della Cina, ha detto ...

Alstom-Siemens - la Ue boccia la fusione e fa arrabbiare Parigi e Berlino : MILANO - L'Europa stoppa il matrimonio sull'asse franco-tedesco tra Alstom e Siemens, e per il ministro delle Finanze di Parigi, Bruno Le Maire, fa un favore alla Cina. L'ufficialità della decisione ...

Ue blocca la fusione Alstom-Siemens - lede la concorrenza : "Le elezioni europee davanti a noi ci offrono una chance unica di costruire un'Europa del futuro, che si possa confrontare con una politica economica comune e moderna con le migliori del mondo", ha ...

Nozze Alstom-Siemens : no ufficiale della Ue. Le Maire : 'Favore alla Cina' : Una decisione che favorisce la Cina ha commentato il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Una decisione che impedisce ad Alstom e Siemens, i due campioni della segnaletica e delle ferrovie,...

Alstom-Siemens - grana per l'Italia 6.000 lavoratori rischiano il posto : La Commissione Ue ha definitivamente bocciato la fusione Alstom-Siemens perchè lesiva della concorrenza. Se l'operazione aveva spaventato i sindacati che temevano ripercussioni sui siti di Savigliano e Bologna (Alstom) e per i sistemi di segnalamento della linea Milano-Chiasso, con potenziali ripercussioni su 240 dipendenti in tutto, lo stop all'operazione rischia di favorire solo il colosso cinese Crrc, forte di un 90% di quota ...

Alstom-Siemens - Ue blocca fusione : La Commissione europea ha deciso di vietare l'acquisizione della francese Alstom da parte della tedesca Siemens . Per l'esecutivo Ue la fusione avrebbe danneggiato la concorrenza nel settore dei ...