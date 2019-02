Allarme Listeria | richiamati diversi lotti di gorgonzola DOP contaminati MARCHI E LOTTI

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il Ministero della Salute ha richiamatodiDOP dolce per rischio microbiologico. In particolare è stata segnalata la presenza dimonocytogens. La misura riguarda una serie dididi– Bella Italia, Igor Blu, Casa Leonardi, Novarì, Colle Maggio – tutti prodotti nello stabilimento novarese di Cameri (Strada statale Leonardi 21). EccoDOP Dolceo IGOR BLU, prodotto da IGOR SRL (IT 01 124 CE STRADA NATALE LEONARDI 32 28062 CAMERI – NO), lotto di produzione 00716005, data di scadenza 16.02.2019, venduto in confezioni da 150 grammi.DOP Dolceo NOVARI’, prodotto da IGOR SRL (IT 01 124 CE STRADA NATALE LEONARDI 32 28062 CAMERI – NO), lotto di produzione 0074027, data di scadenza 07.03.2019, venduto in confezioni da 1,5 kg.DOP Dolce ...