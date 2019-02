Alessandro Di Battista | una fine ingloriosa? Il piano di Luigi Di Maio per liberarsene

Alessandro Di Battista - Senaldi inchioda i grillini : la verità dei sondaggi - perché crollano : Nel giorno che doveva sancirne il trionfo, sui grillini è piovuta una doccia gelata. Mentre Di Maio, con il premier Conte a fargli da spalla, presentava la tesserina del reddito di cittadinanza come fosse il nuovo modello dell' i-Phone, su La7 Mentana rendeva noti gli ultimi sondaggi Swg: Lega al 33

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista incontrano Christof Chalencon - uno dei leader dei gilet gialli : "È appena terminato l'incontro tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Christof Chalencon, uno dei leader dei gilet gialli nella periferia di Parigi". Lo rende noto l'ufficio stampo del vicepremier Luigi Di Maio. "Molte - si sottolinea - le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".Quelli incontrati dal vicepriemier e da Di Battista ...

Matteo Salvini distrugge le tesi di Alessandro Di Battista : 'Maduro affamatore e torturatore' : Dritto al punto, senza giri di parole. Si parla della crisi in Venezuela e Matteo Salvini , su Twitter, ribadisce quale sia il suo pensiero. Un pensiero totalmente divergente per fare un nome non a ...

Alessandro Di Battista - il M5s non ne può più dei suoi deliri : cancellato dalla presentazione del reddito : Una mina vagante. Un problema per il governo, con i suoi continui attacchi a Matteo Salvini e con i suoi deliri assortiti, gli ultimi quelli sul Venezuela e il "compagno" Maduro. E un problema anche per i grillini, che dal suo ritorno in Italia - parlando i sondaggi - non hanno tratto alcun benefici

Alessandro Di Battista svergognato da Giorgia Meloni : 'Quando si è trovato davanti Fabio Fazio...' : Un Alessandro Di Battista , come al solito, tutto da ridere. E perché? Presto detto: ora cannoneggia contro Bruno Vespa e Fabio Fazio , chiedendo che il loro stipendio in Rai venga tagliato. Cosa non ...

Venezuela - Alessandro Di Battista insultato anche da Guaidò : 'Perché è soltanto un ignorante' : Ma se vogliamo approfondire il tema dovremmo dire che il Venezuela negli ultimi dieci anni è stato il quarto Paese del mondo in termini di investimenti nel settore petrolifero. Più di noi solo Russia,...

Alessandro Di Battista - per i sondaggi non esiste. Nessuna illusione : non muove un voto : 'L' effetto Dibba ' non esiste. O meglio, esiste nei retroscena sul governo, esiste all'interno del Movimento cinque stelle. Esiste perché parla, alimenta polemiche, crea tensione nel suo partito. Ma ...

Matteo Salvini mette a cuccia Alessandro Di Battista : "Se continua a darmi del rompicog***..." : "Se qualcuno continua a insultare e darmi del rompicoglioni le cose si fanno complicate". Matteo Salvini fino a oggi ha usato toni insolitamente morbidi con i 5 Stelle, anche di fronte alle volgarità reiterate di Alessandro Di Battista e compagnia. Stavolta, ospite di Quarta Repubblica, il talk cond

Alessandro Di Battista - la vergogna : avete notato? Attacca Fazio e Vespa solo dopo aver... : Puntuale come l'influenza invernale, Alessandro Di Battista ha rispolverato lo storico cavallo di battaglia grillino contro gli stipendi di 'certi conduttori' in Rai, primi fra tutto Fabio Fazio e ...

Franco CFA - Alessandro Di Battista lancia il partito africano : ecco chi ha incontrato e perché : L'ultima trovata di Alessandro Di Battista? lancia il partito africano, al grido di: "Free Africa. Africa libera dal Franco Cfa". Il grillino infatti ha partecipato a una cena di gala a Tivoli, dove ha incontrato Otto Bitjoka, presidente dell'Unione delle Comunità Africane d'Italia, che aveva molto

Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti : ’È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ : Alessandro Di Battista torna su uno dei temi cardine per il M5S, ovvero la lotta ai privilegi e agli stipendi stellari. “È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica... L'articolo Alessandro Di Battista contro i privilegi di politici e giornalisti:’È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

