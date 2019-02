Migranti : al via sgombero Cara Mineo - direttore 'nessuna deportazione' (3) : (AdnKronos) - Negli anni, però, il Cara di Mineo è stato bollato dai più critici come un rifugio per criminali. "La solita vecchia propaganda - conclude il direttore -. Fa molto più rumore l'albero che cade che l'intera foresta che cresce. Se andiamo a vedere il numero di arrestati all'interno del C

Migranti : al via sgombero Cara Mineo - direttore 'nessuna deportazione' (2) : (AdnKronos) - Con i Migranti a dover dire addio alla struttura e, di conseguenza, a un lavoro, saranno anche i dipendenti. Circa 200 persone. "Si ritroveranno disoccupati, è naturale che tra di loro ci sia una forte preoccupazione". Altri 170 avevano ricevuto la lettera di licenziamento con la prece

Migranti : al via sgombero Cara Mineo - direttore 'nessuna deportazione' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) Nessuna "deportazione", ma trasferimenti programmati. Francesco Magnano, direttore del Cara di Mineo, sgombera subito il campo da ogni equivoco. "Le uscite avvengono in maniera controllata e tutti gli ospiti sono avvisati con ampio anticipo in mod

Al via sgombero Cara Mineo : di Rossana Lo Castro Nessuna "deportazione", ma trasferimenti programmati. Francesco Magnano, direttore del Cara di Mineo , sgombera subito il campo da ogni equivoco. "Le uscite avvengono in maniera ...

Migranti : al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo (Catania). Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille Migranti. Si inizia questa mattina con il trasferimento

Al via lo sgombero del Cara di Mineo - trasferiti i primi 50 migranti : Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo, in provincia di Catania. Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille migranti.Si inizia questa mattina con il trasferimento di 50 immigrati. Sono tutti uomini adulti e senza figli, ospiti ormai da anni della struttura. Di questi, 25 andranno a Trapani, 15 a Siracusa e 10 a Ragusa. ...

Acerra - via alle operazioni di sgombero e abbattimento del campo rom di Candelara : Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero e abbattimento di alcune baracche insediate in un campo rom abusivo, realizzato su un suolo privato, in località Candelara ad Acerra, lo stesso ...

Sgombero Cara - al via task force accoglienza : ... arrivate da tutta Italia - spiega il Comune di Castelnuovo - Tantissimi anche i cittadini che hanno fatto offerte in denaro e pronti a partecipare a manifestazioni di solidarietà, insomma un mondo ...

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 'sotto sgombero' : Era previsto in mattinata a Nettuno, in provincia di Roma, lo sgombero del palazzo dell'ex Divina Provvidenza, ma non è stato eseguito . Lo stabile è al centro di un braccio di ferro tra il Comune, ...

viaggio nell'ex fabbrica dello sgombero a Roma - TUTTI I VIDEO : Nelle case di chi non ha casa "Vivevo qua da 3 mesi, ora finisco in strada" sgombero ex Penicillina, la rabbia di una donna

Roma - via allo sgombero dell'ex Penicillina/ Rischio nuove occupazioni - edificio non verrà abbattuto - IlSussidiario.net : Roma, via allo sgombero dell'ex fabbrica di Penicillina. Ultime notizie, Rischio nuove occupazioni, edificio non verrà abbattuto.

Lo sgombero degli ultimi. Polizia all'ex Penicillina di Roma - ma gli occupanti sono andati via : Lo sgombero era annunciato e, anche per questo, i poliziotti hanno trovato poche decine di occupanti nell'edificio dell'ex Penicillina, su via Tiburtina, a Roma. Le operazioni sono iniziate all'alba quando decine di camionette della Polizia, agenti dei corpo dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno raggiunto lo stabile occupato.Molte delle persone che occupavano lo stabile, lo hanno lasciato nelle scorse settimane. Chiuso il tratto di strada ...

Roma - via allo sgombero dell'ex Penicillina : la fabbrica "ghetto" di via Tiburtina : È iniziato lo sgombero dell?ex Penicillina la fabbrica farmaceutica in via Tiburtina 1040. A entrare nell?edificio occupato da diversi anni da un numero variabile di...