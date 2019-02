Adesso il 5 Stelle Morra vuole Salvini alla sbarra | Diciamo sì al processo | ci

ilgiornale

: #SeLoDiciamoLoFacciamo Adesso facciamolo sapere a tutti! Scaricate il materiale e diffondiamo, gli italiani devono… - luigidimaio : #SeLoDiciamoLoFacciamo Adesso facciamolo sapere a tutti! Scaricate il materiale e diffondiamo, gli italiani devono… - Mov5Stelle : Vogliono farvi credere che il Movimento 5 Stelle voglia bloccare tutti i cantieri: falso. Adesso vi indico puntualm… - beretta_gio : RT @CarusoManuel: Ieri ho scritto che mi sono pentito di avere votato per i cinque stelle e i grillini fedeli me ne hanno dette talmente ta… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Io credo che dovremmo chiedere al ministro dell'Interno un'accettazione tranquilla delle decisioni della magistratura". A dirlo non è un membro dell'opposizione, ma un alleato di governo della Lega, il senatore del Movimento 5Nicola. Che, insomma, dice "sì" all'autorizzazione a procedere contro Matteochiesta dal Tribunale dei ministri di Catania per il caso della nave Diciotti.Un "sì" un po' controcorrente, visto che nel suo partito la corrente del "no" si è accresciuta giorno dopo giorno fin a diventare maggioritaria., presidente della Commissione parlamentare antimafia, dice la sua a Il Fatto Quotidiano, sostenendo di fatto che dire quel "no" equivarrebbe al tradimento dei valori fondanti del Movimento stesso: "È in gioco la nostra credibilità, e quindi la nostra identità. Noi crediamo che chi è nel Palazzo non possa godere di un trattamento differente: ...