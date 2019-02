A Torino sono stati arrestati 6 anarchici accusati di 21 attentati

Torino - furia Mazzarri : 'Sono arrabbiato - l'arbitro ci ha penalizzato' : La seconda ammonizione? Il fallo era per noi - ha sottolineato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport - non soltanto è stato ribaltato contro di noi ma ci ha lasciato in dieci. Inoltre fa sì che un ...

Torino - le intercettazioni dell’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Torino - indagato per estorsione ex portavoce Appendino : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E ancora: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Al telefono Luca Pasquaretta non si faceva scrupoli, non sapeva di essere intercettato. Ma sono proprio quelle intercettazioni, riportate da La Stampa, che hanno portato la procura ad aprire un’indagine con l’accusa di estorsione ai danni della sindaca di ...

Serie A - Roma-Torino - le pagelle dei granata : i migliori sono Aina e Ansaldi : Termina 3-2 per i giallorossi l'anticipo della 20a giornata del campionato di Serie A, nonché la prima del girone di ritorno, tra Roma e Torino. La squadra di Eusebio Di Francesco si impone con le reti di Nicolò Zaniolo, Aleksandar Kolarov (rigore) e di Stephan El Shaarawy, non senza difficoltà, vista l'ennesima buona prestazione della squadra granata, allenata dal tecnico livornese Walter Mazzarri, che dopo essere andata sotto di 2-0, dimostra ...

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del Libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...

29 persone sono indagate dalla procura di Torino per la cattiva gestione del Salone del libro tra il 2010 e il 2015 : Tra loro c'è anche l'ex sindaco della città Piero Fassino e l'attuale assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega | Appendino attacca : "Fanno sorridere" | Salvini : "Sono sempre stato favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Foodora - accolto in parte in appello a Torino ricorso ex rider : sono lavoratori dipendenti : La corte d'appello di Torino ha accolto per una parte sostanziale il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In primo...

Vola il turismo a Torino : i numeri sono da magia : Grande merito lo ha avuto il programma di spettacoli e attività culturali proposte al pubblico. Nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 5 gennaio, cresce dell'11,1% rispetto al 2017 il tasso ...

Torino - pm chiede sorveglianza speciale per 5 foreign fighters. Sono andati in Siria a combattere l’Isis : La sorveglianza speciale per due anni e il divieto di dimora. È quello che ha chiesto la procura di Torino per cinque persone, esponenti dell’area antagonista. Noti con i nomi di Paolo, Eddi, Jak, Davide e Jacopo, Sono militanti No Tav e del centro sociale Askatasuna: in passato Sono andati, in tempi diversi, in Siria per unirsi alle Ypg, le “Unità di milizia popolare” curde che combattono, fra l’altro, contro l’Isis. La ...

Torino - i fiori all’occhiello dell’ultimo mercato si sono rivelati un flop : le ultime : L’ultima sessione di mercato potenzialmente potrebbe risultare abbastanza dispendiosa per il Torino. I fiori all’occhiello erano rappresentati da Soriano e Zaza, entrambi giunti sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto e con l’impronta di chi avrebbe dovuto aiutare i granata a fare quel salto di qualità necessario per tornare in Europa. Finora, però, i due sono stati un autentico flop: il centrocampista nativo di ...

Insulti razzisti a Torino : “Sono italiano e sto telefonando. Abbassa la musica - negra” : L'ennesimo episodio di intolleranza nel pieno centro di Torino, dove una donna originaria della Costa D'Avorio è stata insultata da un uomo italiano. A proteggerla, per fortuna, un gruppo di passanti che ha allontanato il razzista.Continua a leggere

Torino-Juventus : bianconeri col volto di Mandzukic - i granata sono maturi : Il derby della Mole è stato archiviato: 0-1 di rigore , con Cristiano Ronaldo autore del gol numero 5.000 della storia bianconera. Il punteggio, però, non rende onore al merito granata. La squadra di ...

Allegri : 'Con il Torino non abbiamo rischiato niente - in Champions sono tutte forti' : Ieri sera presso lo stadio 'Grande Torino' è andato in scena il derby della Mole che ha decretato, seppur di misura, la vittoria della Juventus. Per la Vecchia signora è la quindicesima vittoria in sedici gare di campionato. I bianconeri contro il Torino sono stati bravi , non lasciandosi abbattere dal risultato negativo, maturato a Berna con lo Young Boys. Il resoconto del derby della Mole e il punto sul campionato Massimiliano Allegri alla ...