West Bromwich Albion | i calciatori pagano la trasferta di Leeds ai tifosi

Pronostico West Bromwich – Brighton & Hove Albion - FA Cup 06-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi West Bromwich – Brighton & Hove Albion, 4^ Turno Replay FA Cup, 6 Febbraio 2019 ore 21.05Pronostico / FA CUP – Nella giornata di domani, si concluderà il quarto turno di FA Cup, con l’ultimo replay di giornata, dove vedrà di scena la sfida tra West Bromwich e Brighton & Hove Albion al The Hawthorns. All’andata, le 2 formazioni regalarono una partita avari di emozioni e che terminò a reti ...

Pronostico Bolton vs West Bromwich Albion - Championship 21-1-2019 e Analisi : Bolton-West Bromwich Albion, lunedì 21 gennaio. Gara da non sbagliare per entrambe nel posticipo della 28esima giornata di Championship. Il Bolton gioca per salvarsi e il West Brom per rialzare la china, dopo due stop difficili da digerire. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bolton e West Bromwich Albion?Al Macron Stadium i padroni di casa del Bolton vogliono l’intera posta dopo due turni dove ha subito solamente sconfitte ...

Pronostico Sheffield United vs West Bromwich Albion - Championship 14-12-2018 e Analisi : Championship, 22^ giornata, Analisi e Pronostico di Sheffield United-West Bromwich Albion, venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Sheffield United-West Bromwich Albion, venerdì 14 dicembre. Il big match della ventiduesima giornata di Sky Bet Championship è quello di Bramall Lane, dove lo Sheffield di Chris Wilder affronterà il West Bromwich di Darren Moore. Una sfida che promette emozioni tra due squadre che ...

Pronostico West Bromwich Albion-Aston Villa e dove vederla in tv : Championship, 21^ giornata, analisi e Pronostico di West Bromwich Albion-Aston Villa, venerdì 7 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente e dove vederla in tv.West Bromwich Albion-Aston Villa, venerdì 7 dicembre. Sfida ai vertici della classifica a ”The Hawthorns” tra i Baggies guidati da Darren Moore contro i Villans di Dean Smith. I padroni di casa vogliono proseguire la loro striscia positiva di quattro risultati ...