Volley - Luigi Randazzo si opera : sei mesi di recupero. Italia in emergenza per la qualificazione alle Olimpiadi - torna Juantorena? : Luigi Randazzo dovrà essere operato per la stabilizzazione del ginocchio destro in seguito all’infortunio avvenuto lo scorso 9 dicembre durante Padova-Perugia. Lo schiacciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso Villa Stuart a Roma sotto la supervisione del Professor Mariani. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi dunque il martello salterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in ...