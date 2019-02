Vittima stupro arrestata per estorsione

Forum - polemica per le frasi della giudice alla Vittima di stupro : “Non è un mostro. Anche lei aveva bevuto” : “Il padre di quel bambino non è un mostro, lei lo vive così perché ha subito la violenza”, oppure “Anche lei aveva bevuto! avevate esagerato entrambi. Lei aveva 17 anni, lui 18 mica 40. Non è uguale”. Sono solo alcune delle frasi utilizzate nella puntata di mercoledì 23 gennaio dalla giudice di Forum, nota trasmissione di Rete 4, Melita Cavalli. Le espressioni, denunciate da varie associazioni, erano rivolte a Carlotta, ...

