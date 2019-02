Video Battisti | chiesta archiviazione per Salvini e Bonafede

Video Battisti - la procura chiede archiviazione per Salvini e Bonafede : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione all'arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della ...

Video Battisti - a svegliarsi dovrebbero essere gli italiani : (Foto Fabio Cimaglia / LaPresse) Viene da pensare che a “giudicarli” dovrebbero essere gli italiani. Non tanto i magistrati, che pure obbligatoriamente si attivano quando individuano fatti significativi o in violazione delle leggi, ma l’opinione pubblica. Che invece è in gran parte intorpidita e allineata al nuovo clima, dimentica dei più elementari principi di garanzia di una repubblica che dovrebbe ambire a sfoggiare la “r” maiuscola. Un posto ...

Salvini e Bonafede indagati per il Video sull'arresto di Battisti. Ma per i pm non c'è reato : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sono indagati per la vicenda del video dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'ipotesi di reato è la mancata tutela della dignità della persona arrestata. La procura di Roma ha tuttavia già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento per mancanza di ...

Bonafede dice che il Video su Cesare Battisti non gli è piaciuto - rivedendolo : «Non mi è piaciuto il montaggio, non mi è piaciuta la musica», ha spiegato dopo le molte critiche ricevute

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede su Nove : “Rivendico il Video sulla cattura di Battisti però - riguardandolo - non mi è piaciuto” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di “Accordi&Disaccordi”, la trasmissione tv condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove il venerdì alle 22.45, ha difeso la pubblicazione del video della cattura di Cesare Battisti postato sul suo profilo Facebook. “Lei ha postato su Facebook quel video ormai famoso con tutte le fasi dell’arresto, le foto segnaletiche, le impronte, con tanto di musica. Al netto di tutto si ...

Accordi&Disaccordi - Bonafede : “Il mio Video su Battisti non mi è piaciuto. Cena sulla giustizia? Non sarei andato” : Ad Alfonso Bonafede il video spot sull’arresto di Cesare Battisti non è piaciuto. Nonostante lo stesso guardasigilli era uno dei protagonisti principali del contestato filmato. “Il mio intento era semplicemente raccontare quella giornata e il ruolo importante della polizia penitenziaria. Il video raccontava proprio le fasi in cui Cesare Battisti, detenuto che va rispettato nei suoi diritti, viene portato in prigione. Riguardando il ...

Bonafede sul Video di Battisti : "Non mi è piaciuto - ma non lede la dignità di nessuno. A Ciampino? Ci ritornerei" : Non ha apprezzato le immagini, la sequenza e la scelta della musica. Ma il ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, non cambia idea sulla pubblicazione del video, postato sulla sua pagina Facebook, dell'arrivo di Cesare Battisti, a Ciampino, martedì. Così, intervistato ad "Accordi e Disaccordi", il programma in onda questa sera sul Canale Nove, il Guardasigilli ha dichiarato le motivazioni che l'hanno convinto a condividere quella ...