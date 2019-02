Video arresto Battisti | Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati ma il pm chiede

Salvini e Bonafede indagati per il Video sull'arresto di Battisti. Ma per i pm non c'è reato : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sono indagati per la vicenda del video dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'ipotesi di reato è la mancata tutela della dignità della persona arrestata. La procura di Roma ha tuttavia già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento per mancanza di ...

Due pistole e droga : un arresto a Vittoria Video : La Polizia di Stato arresta incensurato 50enne in possesso di armi e droghe di diverso tipo. Trovate due pistole, munizioni, cocaina e marijuana.

Arresto Battisti - il Garante dei detenuti : “Spero Bonafede rimuova il Video”. Ermini (Csm) : “Io non lo avrei fatto” : “Spero che lo rimuova”. Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, non ha gradito il video-spot dell’Arresto di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e già criticato in Rete, dalle opposizioni e dalla Camere penali. “Purtroppo – sottolinea – si aggiunge a quel riferimento al ‘marcire’ che il ministro dell’Interno ha più volte espresso”. Secondo ...

Bonafede pubblica su Facebook il Video dell'arresto di Battisti - ma gli utenti lo attaccano : "Teatrino da evitare" : Il video dura meno di quattro minuti e le immagini sono accompagnate da una sequenza musicale. Le interrompono soltanto frammenti di discorso. A poche ore dall'arresto di Cesare Battisti e dal suo arrivo a Ciampino, il ministro della Giustizia pentastellato, Alfonso Bonafede, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dal titolo: "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo!".[[video 1629062]]Si tratta della ricostruzione ...

Cesare Battisti - il pedinamento prima dell'arresto in Bolivia. Video - : Poco prima della sua cattura l'ex terrorista viene ripreso mentre cammina per una strada di Santa Cruz de La Sierra. Ha la barba e e porta gli occhiali da sole, indossa jeans e una t-shirt

Cesare Battisti - l’ex terrorista cammina per le strade di Santa Cruz con barba finta : il Video poco prima dell’arresto : Nel video diffuso dalla Polizia di Stato, il momento, ripreso dagli agenti, in cui Cesare Battisti cammina per le strade di Santa Cruz, in Bolivia, poco prima dell’arresto. Come si vede dal filmato, l’ex terrorista del gruppo Proletari armanti per il comunismo aveva una barba finta. L'articolo Cesare Battisti, l’ex terrorista cammina per le strade di Santa Cruz con barba finta: il video poco prima dell’arresto proviene da ...

Sparatoria Scoglitti : un arresto per omicidio 44enne e tentato omicidio 57enne Video : Sparatoria nella frazione di Scoglitti, i carabinieri arrestano un 27enne accusato dell’omicidio di 44enne romeno e il tentato omicidio di un 57enne

Torino - espulso aggredisce polizia : è polemica per il Video dell'arresto : Tre poliziotti e due militari sono stati ripresi mentre tenevano a terra un nigeriano alla stazione di Porta Nuova. E alle proteste dei passanti per i modi usati, la domanda di un agente: "A noi chi ci pensa?"