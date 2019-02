Vibo Valentia | svolta nell' omicidio Fiorillo | l' uomo sarebbe stato ucciso per vendetta

Vibo Valentia - due arresti per omicidio : ipotesi vendetta pedofilia : Potrebbe essere stato legato ad una vendetta per le tendenze pedofile della vittima l' omicidio di Francesco Fiorillo , di 45 anni, ucciso in un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre del 2015 . E' l'...

Vibo Valentia - due arresti per un omicidio del 2015-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vibo Valentia - due arresti per un omicidio del 2015 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

“Vendetta contro il pedofilo” - due arresti per l’omicidio di Francesco Fiorillo a Vibo Valentia : Il 45enne era stato freddato in un agguato tre anni. Lo scorso marzo era stato arrestato un 26enne, oggi altri due giovani. Secondo le indagini, potrebbe essere stato assassinato perché avrebbe tentato di adescare uno o più minori, legati in qualche modo alle persone che poi hanno deciso di vendicarsi.Continua a leggere

Vibo Valentia - due arresti per omicidio. "Vendetta per pedofilia" : Vibo Valentia, 6 febbraio 2019 - Potrebbe essere stato legato a una vendetta per le tendenze pedofile della vittima, l'omicidio di Francesco Fiorillo , di 45 anni, ucciso in un agguato a Vibo Valentia ...

Vibo Valentia. L’ombra della pedofilia sulla morte di Francesco Fiorillo : due arresti : A quanto emerge ci sarebbe una vendetta per le tendenze pedofile della vittima dietro l’omicidio di Francesco Fiorillo, 45 anni,

Vibo Valentia - due arresti per un omicidio del 2015 : Vibo Valentia, due arresti per un omicidio del 2015 Francesco Fiorillo, 45 anni, era stato freddato in un agguato quasi 4 anni fa. Nel marzo 2018 era stato arrestato un 26enne, oggi altri due giovani. Secondo le indagini, potrebbe essere stato assassinato perché avrebbe tentato di adescare uno o più minori Parole ...

Vibo Valentia - due arresti per un omicidio del 2015 - : Francesco Fiorillo, 45 anni, era stato freddato in un agguato quasi 4 anni fa. Nel marzo 2018 era stato arrestato un 26enne, oggi altri due giovani. Secondo le indagini, potrebbe essere stato ...

Vibo Valentia - l'economia ai raggi X - : Nell'ambito dei servizi offerti attraverso l'Ufficio Studi e Statistiche, la Camera di Commercio di Vibo Valentia anche quest'anno pubblica il rapproto annuale , 2018, sull'economia provinciale, nell'ottica della circolarità delle informazioni, per condividere con imprese, istituzioni, professionisti e utenti, dati reali e analisi comparative, anche alla situazione ...

Vibo Valentia. Si dimettono i consiglieri : via il sindaco Elio Costa : E’ finita l’amministrazione di Elio Costa. Infatti hanno rassegnato le dimissioni firmando in Municipio a Vibo Valentia i consiglieri comunali

Vibo Valentia - a 11 anni vive nel degrado : senza elettricità e nella sporcizia : Ci troviamo in provincia di Vibo Valentia , a Filogaso, dove una mamma di 32 anni viveva con la figlia appena 11enne in condizioni disastrose, presso un appartamento senza corrente elettrica né acqua ,...

Vibo Valentia - 11enne costretta a vivere in una casa sommersa da escrementi e rifiuti : I vicini avevano chiamato i carabinieri allarmati da uno strano e persistente cattivo odore proveniente da quell'abitazione. Quando i militari hanno bussato alla porta hanno scoperto che In casa tutti gli arredamenti erano coperti di spazzatura e le camere da letto erano usate come depositi di rifiuti.Continua a leggere

Vibo Valentia - costringeva la figlia di 11 anni a vivere tra sporcizia e degrado : denunciata mamma trentaduenne : costringeva la figlia, di 11 anni, a vivere tra i rifiuti, in una casa senza elettricità. Quello che i carabinieri di Filogaso, in provincia di Vibo Valentia, hanno trovato all’interno dell’abitazione di una donna di 32 anni va ben oltre la definizione di degrado. Avvertiti dai vicini della signora allarmati per i cattivi odori che provenivano dalla casa, questa mattina i carabinieri sono intervenuti sul posto. Ad aprire la porta è stata la ...

Volley : La Consar Ravenna scivola a Vibo Valentia : La cronaca della partita Si comincia con le due squadre che spingono molto al servizio. Russo e Poglajen danno la prima accelerata portando la Consar al +3 , 4-7, , la Callipo ferma subito la fuga ...