Versione finale smartphone pieghevole Samsung | foto Galaxy F?

Il team di God of War è stato costretto a tagliare molti boss nella Versione finale del gioco : Come riporta Videogamer, il director di God of War, Cory Barlog, ha rivelato che il team è stato costretto a tagliare una discreta quantità di boss dalla versione finale del gioco esclusivo per PS4.Parlando con NoClip, nella stessa intervista in cui il director ha lodato The Last of Us, Barlog ha detto che solo per un boss ci sono voluti circa 18 mesi di lavoro a Sony Santa Monica Studio, con God of War originariamente iniziato come un progetto ...