Venezuela | Tajani | Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la

Venezuela - Tajani : "Minacciato di morte - ma non mi spavento" : Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, torna a parlare del Venezuela.Su Twitter, Tajani ha scritto: "Da sempre mi batto in difesa del popolo Venezuelano contro la dittatura comunista di Maduro! Le minacce non mi spaventano, continuerò a combattere per la libertà e la democrazia". Sotto il tweet, il presidente dell'Europarlamento ha poi pubblicato un video in cui Dario Vives, del Partito Socialista ...