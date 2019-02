Venezuela | in Italia Salvini è pro Guaidò | il M5S ancora incerto

Venezuela - 19 Paesi Ue riconoscono Guaidò. L'Italia no. Chi sta con Maduro e chi è contro : E Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha offerto aiuto "a trovare una soluzione politica". Ma chi sta con Maduro? Il più importante è l'appoggio della Russia, che ha espresso "sostegno ...

Venezuela - i big d’Europa dalla parte di Guaidó. Ma l’Italia resta indietro : Ultimatum a Maduro scaduto, Spagna e Francia guidano 17 Paesi a schierarsi con il giovane leader Roma mette un altro veto al documento di Bruxelles. L’ira di Mosca: ingerenza

Deputati Pd estero : Solidarietà e speranza per la comunità italiana in Venezuela : I nostri connazionali in Venezuela sappiano, comunque, che in Italia e nel mondo vi sono milioni di italiani che tra dittatura e democrazia sanno bene cosa scegliere, milioni di italiani che in ...

Venezuela - Italia vuole elezioni libere. Guaidó : “Di Battista è ignorante - sento spesso Salvini” : Il presidente ad interim Guaidó, in un'intervista su 'la Repubblica' ha attaccato Di Battista: "Io questo signore non lo conosco, dice cose incomprensibili. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla". Il leader dell'opposizione ha invece affermato di tenere i contatti con Matteo Salvini.Continua a leggere

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Il governo italiano ha preso una posizione sul Venezuela : È piuttosto vaga e si limita ad «appoggiare il desiderio» di nuove elezioni, senza sostenere esplicitamente Juan Guaidó

Venezuela - 19 Paesi europei riconoscono Guaidò : no dell'Italia - : Diciannove Paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania, hanno legittimato l'autoproclamato presidente ad interim. Governo è diviso: M5s per la neutralità, Lega contro Maduro. Il capo ...

Malgrado Mattarella. L'Italia continua a non schierarsi sul Venezuela e blocca la dichiarazione comune dell'Ue per Guaidò : Nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riesce a smuovere il governo gialloverde sulla crisi Venezuelana. Lega e Movimento cinquestelle restano su posizioni opposte: l'una contro Nicolas Maduro, chiede libere elezioni; i pentastellati sono per la non-ingerenza, non stanno né con Maduro né con l'autoproclamato presidente Juan Guaidò, chiedono il dialogo per evitare "la guerra civile". E così cadono nel ...

Italia continua a bloccare la dichiarazione Ue a 28 sul Venezuela : La bozza della "dichiarazione dell'Alto rappresentante a nome dell'Unione europea sul Venezuela", che l'Italia ha bloccato, ricorda innanzitutto che il 26 gennaio scorso l'Ue aveva chiesto "l'urgente svolgimento di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili", indicando che "in assenza di un annuncio sull'organizzazione di nuove elezioni con le necessarie garanzie nei prossimi giorni", avrebbe intrapreso "ulteriori azioni, anche sulla ...

Venezuela - Mattarella : Italia non esiti - condivida linea Ue : Roma, 4 feb., askanews, - L'equidistanza tra Juan Gerardo Guaidòe Nicolas Maduro che il governo Lega-M5s sta mostrando in questigiorni non è accettabile, soprattutto se questa significa nondecidere ...

Venezuela - Paesi Ue riconoscono Guaidò presidente : no Italia/ Maduro : 'Usa vogliono colpo di Stato' : Maduro scrive al Papa per sostenere il dialogo e rifiuta ultimatum Ue: 'no a nuove Elezioni'. Francia e Spagna riconoscono Guaidó, l'Italia no.

L'Italia ancora il veto : No a un'altra dichiarazione dell'Ue sul Venezuela : Sulla crisi in Venezuela l’Italia ha paralizzato di nuovo l’Ue e ha posto il veto per bloccare una dichiarazione congiunta dei 28 stati membri in cui si ribadiva il sostegno a Juan Guaidó come presidente ad interim del paese. La notizia di un nuovo stop da parte del governo italiano è stata lanciata

Venezuela - l’Italia blocca la dichiarazione Ue pro-Guaidò. Mattarella : serve linea condivisa con Ue : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir Putin, dice che «mina tutti i principi di base del diritto internazionale»...

Venezuela - mezza Europa si schiera con Guaidó - ma l'Italia decide di non decidere : Ancora una volta il governo Conte si divide e non riesce ad esprimere una linea comune e condivisa in politica estera. La Lega sembrerebbe orientata a condannare Maduro, mentre l'ala movimentista dei ...