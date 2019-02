huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Venezuela, i vescovi: 'Non ci fidiamo di Maduro' - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Venezuela, i vescovi: 'Non ci fidiamo di Maduro' - BrunoDesidera : RT @rafluciani: Venezuela, i vescovi chiedono 'un cambiamento politico' per 'andare a elezioni chiare e trasparenti' | AgenSIR ?@BrunoDesid… - HuffPostItalia : Venezuela, i vescovi: 'Non ci fidiamo di Maduro' -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Stroncatura senza precedenti deini contro: "Noi non cidiperché non sta facendo un governo di aiuto al Paese", ha dichiarato il segretario generale della Conferenza episcopalena, mons. Jose Trinidad Fernandez. E lo ha fatto in un'intervista al telegiornale di Tv2000, cioè la televisione della Conferenza episcopale italiana, in una giornata in cui l'Italia sembra essere diventata centrale per la politicana. Infatti l'autoproclamato presidente ad interim Guaidó ha chiesto di vedere il prima possibile il premier Conte oltre ai due vicepresidenti Salvini e Di Maio. Tanto che lecitamente ci si può chiedere se una richiesta simile sia stata inoltrata anche in Vaticano, per un incontro Guaidó con Papa Francesco. Al momento non c'è risposta ufficiale a questa domanda.La presa di posizione ...