Venezuela | Guaido chiede incontro a Di Maio

Venezuela - Guaido scrive a Salvini e Di Maio : "Incontriamoci a Roma" : Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, ha scritto a Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La notizia arriva dopo le parole del vice premier italiano, che ieri, in una nota, ha definito Maduro un "fuorilegge" accusandolo di torturare, affamare e incarcerare il suo popolo. E lo scontro interno alla maggioranza fra Lega e Movimento 5 Stelle.Nella lettera rivolta a Salvini, Guaidó ha espresso riconoscenza per la vicinanza del ...

Crisi in Venezuela - Guaidò sfida Maduro su aiuti umanitari : 300 mila Venezuelani rischiano la morte : L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfidando il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare o comunque un modo per metterlo definitivamente con le spalle al muro. A Caracas, il Parlamento, unica istituzione Venezuelana controllata dall'opposizione e presieduta da ...

Allarme Venezuela : lo scontro Guaidó-Maduro incrementa la crisi umanitaria : Caracas: l'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione di Juan Guaidó ha approvato un piano di aiuti in ambito alimentare e sanitario, per porre rimedio all'emergenza umanitaria. L'Assemblea nazionale costituente ha poi designato una commissione che si impegnerà a svolgere un referendum consultivo sullo svolgimento anticipato delle elezioni legislative, previste per il 2020. Maduro si oppone su entrambi i fronti: "No a elezioni anticipate, ...

Venezuela - Maduro 'Guaidò rischia il carcere'/ Ultime notizie - bloccati dall'esercito gli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela, Maduro, ha minacciato il carcere per l'oppositore Juan Guaidò. E l'esercito blocca gli aiuti umanitari

Venezuela : in Italia Salvini è pro Guaidò - il M5S ancora incerto : Venezuela nel caos. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Roma all'inaugurazione del centro Astalli per l'accoglienza migranti, si è espresso sulla situazione d'incertezza politica del paese caraibico. Mattarella ha auspicato che l’Italia assuma una posizione “condivisa con tutti gli alleati e i partners europei”. Nel pomeriggio, l’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio ha diramato un comunicato nel quale si ...

Colpo di Stato in Venezuela - Maduro minaccia Guaidò : pronto il carcere per il golpista : ... 'Il Venezuela deve andare a chiedere l'elemosina al mondo!' E il Venezuela non implorerà nulla da nessuno in questo mondo '. Con queste parole Maduro ha condannato gli aiuti umanitari inviati in ...

Venezuela - Guaidó a Sky TG24 : rischio il carcere ma non lo temo - : Il presidente dell'Assemblea nazionale del Popolo, che affronta la discussione sugli aiuti umanitari, si è detto soddisfatto del sostegno di molti Paesi dell'Ue. Maduro però lo attacca: "E' un ...

Venezuela - 19 Paesi Ue riconoscono Guaidò. L'Italia no. Chi sta con Maduro e chi è contro : E Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha offerto aiuto "a trovare una soluzione politica". Ma chi sta con Maduro? Il più importante è l'appoggio della Russia, che ha espresso "sostegno ...

Venezuela - Salvini : 'Maduro è un fuorilegge - si vada alle elezioni' - Guaidò : 'Di Battista ignorante' : Sebbene l'Italia abbia deciso di non riconoscere l'autoproclamato presidente Venezuelano Juan Guaidò , Matteo Salvini attacca Nicolas Maduro definendolo un "fuorilegge". "Affama, incarcera e tortura ...

Venezuela - i big d’Europa dalla parte di Guaidó. Ma l’Italia resta indietro : Ultimatum a Maduro scaduto, Spagna e Francia guidano 17 Paesi a schierarsi con il giovane leader Roma mette un altro veto al documento di Bruxelles. L’ira di Mosca: ingerenza

Venezuela - Italia vuole elezioni libere. Guaidó : “Di Battista è ignorante - sento spesso Salvini” : Il presidente ad interim Guaidó, in un'intervista su 'la Repubblica' ha attaccato Di Battista: "Io questo signore non lo conosco, dice cose incomprensibili. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla". Il leader dell'opposizione ha invece affermato di tenere i contatti con Matteo Salvini.Continua a leggere