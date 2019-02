Usa | Trump ' Mia agenda è bipartisan' Ma torna a spaccare il Paese sull immigrazione

Senato Usa vota contro ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump : Il Senato americano, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che mette in guardia l'amministrazione Trump dal ritirare in maniera precipitosa le truppe Usa dalla Siria e dall'Afghanistan. ...

Il Senato Usa vota contro il ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump : Schiaffo al presidente anche dai suoi Senatori. Il Parlamento chiede la certezza che Al Qaeda e Isis siano sconfitte

Usa : amministrazione Trump non ha riscontrato interferenze straniere nelle elezioni di medio termine del 2018 : ..."attività identificata di un governo straniero o di un agente straniero ha avuto un impatto rilevante sull'integrità o sulla sicurezza dell'infrastruttura elettorale o dell'infrastruttura politica/di ...

Freedom House : “Con Trump presidente gli Usa sono meno liberi e democratici” : «Nessun capo della Casa Bianca, a memoria recente, ha mostrato meno rispetto di Trump per le norme e i principi del nostro sistema costituzionale». E’ molto duro il giudizio con cui il presidente di Freedom House, Michael Abramovitz, ha accompagnato il rapporto con cui il suo think tank ha declassato gli Stati Uniti nella graduatoria dei paesi libe...

Banca Mondiale - stampa Usa : Trump proporrà Malpass come presidente : New York, 5 feb., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe scelto la persona da indicare come nuovo presidente della Banca Mondiale: si tratta di David Malpass, attuale ...

Usa - procura indaga sul comitato inaugurale di Trump : Il pubblici ministeri federali Usa hanno ordinato alla commissione per l'inaugurazione del presidente Donald Trump di consegnare documenti relativi ai donatori, alle finanze e alle varie attivita'. Lo riporta il New York Times. Tra le informazioni da passare al vaglio, anche possibili donazioni illegali da parte di finanziatori esteri Segui su affaritaliani.it

Trump : ritiro Usa da Siria e Afghanistan : 21.32 "Il mondo è stanco delle guerre". Così il presidente Usa Trump alla Cbs. Perciò, via i soldati americani da Siria e Afghanistan. "Riportiamoli a casa". I talebani,con cui gli Usa hanno avviato un dialogo diretto e raggiunto un accordo di principio,sono "stanchi dopo 17 anni di guerra - ha sottolineato - i talebani vogliono la pace". In Afghanistan restano solo gli 007, se "si riformano focolai farò qualcosa".In Siria "abbiamo recuperato ...

Venezuela - Trump evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

Fed : Trump punta su Cain - «fan» del gold standard - accUsato di molestie - : Ancora: «Non ho mai letto come la Fed definisca l'overheating», un'economia in preda a eccessi. È un concetto che «dovrebbe essere definito». Kudlow nei giorni precedenti aveva oltretutto precisato ...

Der Standard : Trump non sa condurre negoziazioni - e questo va a favore dei concorrenti Usa - : Per quanto riguarda la guerra commerciale con la Cina, le azioni del presidente americano hanno causato danni significativi all'economia. Allo stesso tempo, i problemi reali associati alla politica ...

Salvini in Usa a fine febbraio - summit con Trump? : Il Cpac, fondata nel 1974, è una conferenza politica che si svolge ogni anno negli Usa, organizzata dalla American Conservative Union, alla quale partecipano attivisti, politici e intellettuali ...

Guerra dei dazi - Usa-Cina ancora distanti. Trump : “Nessun accordo finale se non incontrerò il mio amico presidente Xi” : Saranno i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, a cercare un accordo tra Stati Uniti e Cina prima della fine della tregua commerciale e dell'applicazione di nuovi dazi statunitensi, che avrebbero ripercussioni negative su tutta l'economia globale. Ieri si sono concluse le due giornate di colloqui a Washington tra le due delegazioni, ma quella cinese si è presentata, secondo le fonti del Wall Street Journal, quasi a mani vuote. A causa ...