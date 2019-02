Usa | gelosa della sorellestra ha rapporti intimi con suo padre e lo sposa | condannati

Blastingnews

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) E' una storia a dir poco assurda quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Hastings, in Nebraska, dove un duo-figlia è accusato di aver avuto un relazione incestuosa, cominciata nel 2018, secondo quanto si apprende dal quotidiano britannico The Sun. Da quanto riferito dalle fonti di informazione, la coppia si incontrò per la prima volta nel lontano 2015. Si tratta di Travis Fieldgrove, di 39 anni e Samantha Kersher, una 21enne. Adesso entrambi sono stati arrestati, in quanto in Nebraska l'incesto è considerato un reato: dovranno scontare 8 anni di carcere.Samantha erasorellastra Pare che tra la Kersher e la sua sorellastra, non scorresse buon sangue. Soprattutto Samantha sarebbe statafino all'inverosimile nei confrontisua rivale. A questo punto, temendo che l'altra donna potesse avere qualche rapporto con l'uomo, la 21enne, due anni fa, ...