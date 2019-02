Usa | donne democratiche in bianco come le suffragette al discorso di Trump

Uomini e Donne - la controaccUsa di Gian Battista : "È una trappola della redazione" - non c'è pace al Trono Over : Non c'è pace al Trono Over di Uomini e Donne: dopo le pesanti accuse su Gian Battista Ronza e Claire Turotti lanciate dalla stessa Maria De Filippi, è arrivata la controaccusa del cavaliere. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'uomo ha lanciato pesanti insinuazioni sulla redazio

Papa ammette : “Ci sono suore abUsate dai preti - maltrattamenti sulle donne anche nella chiesa” : "Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che l'hanno fatto" ha ammesso Bergoglio, assicurando: "È un problema su cui già si è intervenuto sospendendo i colpevoli e mandandoli via ma su cui bisogna fare di più anche sciogliendo le congregazioni religiose"Continua a leggere

Trame prossime settimane Il Segreto : Maria accUsa Gonzalo di averla tradita con diverse donne : Chi segue la telenovela spagnola “Il Segreto” sin dal primo esordio, saprà sicuramente che Gonzalo Castro (Jordi Coll) e la moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleon) sono usciti di scena insieme alla figlia Esperanza, per vivere il loro amore lontano dalla perfida Montenegro. Le anticipazioni svelano che presto il pubblico italiano assisterà al ritorno dell’amata coppia, ma non avverrà nello stesso momento. Tutto avrà inizio quando il figlio della ...

Uomini e Donne : Gemma contro i suoi cavalieri - adirata per essere stata Usata : Gemma Galgani non ne può più di Rocco Fredella e neanche di Paolo Marzotto. La dama del Trono Over è stata intervistata dal magazine di "Uomini e Donne" e si è dichiarata molto delusa dai due cavalieri, accusandoli, senza mezzi termini, di averla usata per raggiungere altri scopi. Secondo Gemma, Paolo l'ha usata per restare nel programma L'affascinante dama bionda ha dichiarato che il cavaliere vicentino non aveva un vero interesse nei suoi ...

DelUsa - offesa - umiliata da Stefano Torrese! A Uomini e Donne è finita con Pamela Barretta : E’ una delle dame più belle, apprezzata e conosciute del parterre femminile di Uomini e Donne, parliamo di Pamela Barretta. La Barretta lavora come guardia di vigilanza privata. Tra le sue foto, ce ne sono in effetti diverse che la ritraggono in divisa.E’ una donna che ama la lettura: in una puntata di Uomini e Donne ha citato Charles Baudelaire, cosa che ha lasciato tutti stupiti. La bella Pamela aveva creduto di aver trovato l’amore in Stefano ...

Uomini e Donne news : Rocco accUsa Gemma - lei volta pagina con un altro : Uomini e Donne news: Gemma Galgani viene accusata da Rocco e poi presenta Marcello La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda il 28 gennaio, Gemma presenta la sua nuova conoscenza. La Galgani sembra aver scelto di voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta frequentazione con Rocco. Proprio con quest’ultimo ha un’accesa […] L'articolo Uomini e Donne news: Rocco accusa Gemma, lei volta pagina con un altro ...

Uomini e donne - Trono Over : Armando 'attacca' Noel - Gemma delUsa da Rocco e Paolo : Uomini e donne torna oggi 28 gennaio su Canale 5 per una nuova settimana di programmazione, dedicata sia al Trono Over che al Classico. Tradizionalmente il lunedì è tutto concentrato sulle vicende di dame e cavalieri, in primis su quelle di Gemma Galgani, anche se questa volta le pagine ufficiali del dating show continuano a mantenere riservata qualsiasi informazione, evitando anche di rivelare le anticipazioni sui protagonisti del giorno. In ...

BELEN E DILETTA LEOTTA - VIDEO 'HOT' A RADIO105 / Daniele Battaglia si scUsa : 'Non volevo offendere le donne' : BELEN e DILETTA LEOTTA a RADIO105 riprendono in un VIDEO Daniele Battaglia in mutande. La scena sconvolge le due, poi però viene cancellato tutto

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià dopo la finta scelta : "Lorenzo? DelUsa e derisa" : A poche ore dalla messa in onda della finta scelta di Lorenzo, il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' ha raccolto il duro sfogo di Giulia Cavaglià che sembra rimasta piuttosto amareggiata dall'atteggiamento tenuto dal tronista durante tutta la puntata: Io purtroppo non sono abituata a esternare i miei sentimenti, ma credo che questo ormai si sia capito. E quando gli altri vedono questo lato di te pensano di poterti offendere senza ...

Uomini e donne : Gemma Galgani delUsa da Paolo e Rocco - stima per Giorgio Manetti : Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 hanno confermato la decisione di Gemma Galgani di chiudere con Rocco Fredella. La dama si è detta certa che lui sia soltanto interessato ad apparire in televisione, sfruttando così la sua immagine in occasione di serate o vari eventi. Le dichiarazioni hanno portato allo scontro con il piastrellista che, a sua volta, ha 'tuonato' che la stessa Gemma non sarebbe interessata a ...

Nascono gli Aurora Games - i Giochi riservati alle donne! “Women Power” negli Usa - Nadia Comaneci capitana del Team World : Sono ufficialmente nati gli Aurora Games, una competizione multisportiva che mette al centro dell’attenzione il potere delle donne in ambito sportivo. L’idea è venuta a Jerry Solomon, marito della pattinatrice olimpionica Nancy Kerrigan, che durante le Olimpiadi di Rio 2016 ha osservato che la Nazionale Statunitense era composta più da ragazze che da uomini. Solomon ha dunque pensato di creare un evento riservato esclusivamente al ...

Uomini e Donne : Tara delUsa dal comportamento di Cristian : Deianira Marzano, ex partecipante di Saranno Isolani e ormai opinionista fissa nei salotti di Barbara D'Urso, ultimamente sta lanciando degli scoop che stanno facendo molto parlare il web. Qualche giorno fa in particolare l'influencer ha affermato di essere in possesso di alcune conversazioni piccanti tra Cristian Gallella ed un ex attrice di film per adulti. Cristian Gallella risulta attualmente sposato con Tara Gabrieletto, conosciuta nel ...