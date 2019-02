Università degli Studi di Milano-Bicocca | laurea Honoris causa a Ryohei Kanzaki

Nuova aula didattica nella Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila : L'Aquila - E' stata inaugurata nella Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila l’a Nuova aula didattica intitolata a “Mario Baldi“. La Nuova struttura, realizzata con i fondi di Ateneo, costituisce un importante salto di qualità per le attività pratiche degli studenti dei vari Corsi di Laurea di area Odontoiatrica e delle Scuole di Specializzazione odontoiatriche. Attrezzata con le più moderne ...

Unione degli Universitari : ‘No sperimentazioni - ma proposte strutturali’ : Nuovo comunicato stampa gentilmente concessoci dallo staff di UDU (Unione degli Universitari). Argomento principale è come sempre il corso di laurea in medicina, su cui si è peraltro tenuta una riUnione lo scorso 25 Gennaio presso l’Università di Ferrara. Presenti in tale occasione anche il Viceministro Fioramonti e il presidente della commissione cultura al senato Pittoni. Come sempre, la problematica più interessante affrontata è stata ...

'Il Pianoforte' - fiaba per voce e musica all'Università degli Educatori di Montefiascone : ... docente di Tecniche dei laboratori integrati all'Istituto "Progetto Uomo", studia le problematiche teatrali contemporanee, organizza eventi, letture, performance e spettacoli dal vivo. Rosalba ...

Università di Messina - appello degli studenti di Reggio Calabria : 'non chiudete la sede distaccata reggina' : ... corso di economia aziendale, scrivono un appello all'ateneo per non chiudere la sede sulla sponda calabrese dello Stretto Con una lettera-appello, gli studenti del corso di studi in economia ...

Alessandria : addio Daiana - rappresentante degli studenti dell’Università di Giurisprudenza : L’ateneo è in lutto per Daiana Eufrunzina Neagoe, iscritta al quinto anno di Giurisprudenza. "Era rappresentante degli studenti in seno al corso di laurea in Giurisprudenza, qui la conoscevano tutti" dice il direttore di dipartimento, Salvatore Rizzello.Continua a leggere

Università di Olbia - cresce il numero degli iscritti : ... attualmente ospitata all'interno dell'aeroporto Costa Smeralda, vengono erogati due corsi di laurea in 'Economia e Management del Turismo' ed 'Economia aziendale-curriculum in tourism management' . ...

Udinese - corso sulla gestione degli stadi in partnership con l'Università Cattolica : Nel calcio moderno lo stadio è diventato una risorsa sempre più importante per i club. Oltre a essere una fonte di ricavi, rappresenta il raccordo tra società e tifoseria, testimoniando la storia ...

Cuba - Miriam Nicado prima rettrice dell’Università dell’Avana. In Italia solo 6 donne ai vertici degli atenei : Dopo ben 290 anni di soli uomini al comando, la tradizione è stata ‘infranta’ quest’anno a Cuba, con la nomina di Miriam Nicado come rettrice dell’Università dell’Avana, la più antica e importante del paese. La prima donna a ricoprire questo incarico, e per di più di colore. Deputata dell’Assemblea nazionale del Potere popolare, e membro del Consiglio di Stato dell’isola, Nicado ha lavorato fino alla ...

Annunciato un tour dei Baustelle nelle Università : tutti i dettagli degli eventi : Il tour dei Baustelle nelle università arriva a sorpresa dopo l'annuncio di un periodo di pausa dopo l'ultimo concerto che hanno tenuto a Torino. Il gruppo di Francesco Bianconi, che si è esibito nel mese di settembre alle Officine Grandi Riparazioni di Torino in occasione dei dieci anni di Amen, aveva fatto capire al pubblico di avere intenzione di prendersi una pausa delle scene per dedicarsi a nuovi progetti. Prima della pausa, sarà ...